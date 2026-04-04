ÇEYREK ALTINDA SON DURUM! 4 Nisan 2026 Cumartesi Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında 4 Nisan 2026 Cumartesi günü dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası altından kaçışın yavaşladığı görülürken, altının ons fiyatı haftayı 4.500 doların üstünde fiyatlıyor. Bu gelişme, diğer altın türlerinde görülen düşüşlerin durmasını beraberinde getirdi. Piyasada oluşan bu yeni görünüm, özellikle “çeyrek altın ne kadar bugün”, “Cumhuriyet altını bugün ne kadar” ve “Kapalıçarşı altın fiyatları canlı” sorusuna merak arayan yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Uzmanlar ise altın yatırımı konusunda temkinli olunması gerektiğini, jeopolitik risklerin sürdüğünü ifade ediyor. Bu nedenle güncel fiyatlar kadar, piyasadaki yön arayışı da yakından izleniyor. İşte 4 Nisan 2026 Cumartesi altın fiyatları ve piyasalardaki son görünüm.

4 NİSAN 2026 CUMARTESİ ALTIN FİYATLARI

Günün verilerine göre hem ziynet altın grubunda hem de Kapalıçarşı tarafında dikkat çeken fiyatlamalar öne çıkıyor. Özellikle çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, Reşat altını, Ata altın ve Tam altın fiyatları yatırımcıların en çok takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Cumhuriyet Altını 44.567,00 45.945,00 0,27% 09:24 Yarım Altın 22.454,00 23.041,00 -0,03% 09:24 Çeyrek Altın 11.227,00 11.623,00 0,27% 09:24 Reşat Altını 44.599,47 45.977,95 0,34% 09:24 Kulplu Reşat Altını 44.601,69 45.980,20 0,35% 09:24 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 109.055,98 110.814,26 1,04% 16:21 Kapalı Çarşı Beşli Altın 220.838,37 225.176,75 1,04% 16:21 Gremse Altın 109.055,98 111.564,85 1,04% 16:21 Ata Altın 44.985,59 46.127,12 1,04% 16:21 Tam Altın 43.622,39 44.489,47 1,04% 16:21 Külçe Altın ($) 152.300,00 152.400,00 0,86% 17:02 Has Altın 6.669,49 6.670,91 0,27% 23:59 Hamit Altın 44.599,47 45.977,95 0,34% 09:24

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN?

Çeyrek altın bugün ne kadar? sorusunun yanıtı günün en çok araştırılan başlıkları arasında bulunuyor. Verilere göre çeyrek altın alış fiyatı 11.227,00 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 11.623,00 TL seviyesinde. Gün içi değişim oranı ise 0,27% olarak görülüyor.

Bu tablo, çeyrek altında düşüşün durduğu ve fiyatların yeniden dengelenmeye başladığı bir görünüm ortaya koyuyor. Özellikle güvenli liman arayışındaki yatırımcılar için çeyrek altın fiyatı yakından izlenmeye devam ediyor.

CUMHURİYET ALTINI, YARIM ALTIN VE REŞAT ALTINI FİYATI BUGÜN

Cumhuriyet altını bugün ne kadar? sorusuna göre fiyat 44.567,00 TL alış ve 45.945,00 TL satış seviyesinde bulunuyor. Yarım altın kaç TL oldu? sorusunun yanıtı ise 22.454,00 TL alış ve 23.041,00 TL satış olarak öne çıkıyor.

Reşat altını fiyatı bugün incelendiğinde, 44.599,47 TL alış ve 45.977,95 TL satış seviyesi dikkat çekiyor. Aynı şekilde Kulplu Reşat Altını da 44.601,69 TL alış ve 45.980,20 TL satış fiyatıyla listeleniyor.

ATA ALTIN, TAM ALTIN VE HAS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ata altın ne kadar bugün? sorusuna bakıldığında, alış fiyatı 44.985,59 TL, satış fiyatı ise 46.127,12 TL seviyesinde. Tam altın kaç para? sorusunun yanıtı ise 43.622,39 TL alış ve 44.489,47 TL satış olarak öne çıkıyor.

Has altın fiyatı ne kadar? diyenler için güncel rakam 6.669,49 TL alış ve 6.670,91 TL satış seviyesinde bulunuyor. Has altındaki değişim oranı 0,27% olarak görülüyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI CANLI: GREMSE, ZİYNET 2.5 VE BEŞLİ ALTIN

Kapalıçarşı altın fiyatları canlı aramalarında özellikle yüksek gramajlı ürünler dikkat çekiyor. Kapalıçarşı Ziynet 2.5 için fiyatlar 109.055,98 TL alış ve 110.814,26 TL satış olarak yer alıyor.

Gremse altın ne kadar oldu? sorusunun yanıtı ise 109.055,98 TL alış ve 111.564,85 TL satış şeklinde. Kapalı Çarşı Beşli Altın tarafında ise 220.838,37 TL alış ve 225.176,75 TL satış fiyatı öne çıkıyor.

KÜLÇE ALTIN DOLAR FİYATI KAÇ OLDU?

Külçe altın dolar fiyatı da günün dikkat çeken verileri arasında yer alıyor. Açıklanan rakamlara göre Külçe Altın ($) için alış fiyatı 152.300,00, satış fiyatı ise 152.400,00 seviyesinde. Günlük değişim oranı 0,86% olarak kaydedildi.

Altının ons fiyatının haftayı 4.500 doların üstünde fiyatlaması, külçe altın tarafındaki görünümü de destekleyen başlıklar arasında bulunuyor.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM NE ANLATIYOR?

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası piyasalarda oluşan dalgalanma, altın fiyatları üzerinde belirleyici oldu. Buna rağmen altından kaçışın yavaşlaması ve ons altının 4.500 doların üstünde fiyatlanması, diğer altın türlerinde düşüşlerin durmasını beraberinde getirdi.

Uzmanlar ise altın yatırımı için temkinli olunması gerektiğini, çünkü jeopolitik risklerin halen sürdüğünü vurguluyor. Bu nedenle kısa vadeli fiyat hareketleri kadar genel piyasa yönü de yatırımcılar açısından önemini koruyor.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

Çeyrek altın bugün 11.227,00 TL alış ve 11.623,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Cumhuriyet altını için güncel fiyat 44.567,00 TL alış ve 45.945,00 TL satış seviyesinde.

Yarım altın kaç TL oldu?

Yarım altın bugün 22.454,00 TL alış ve 23.041,00 TL satış fiyatıyla listeleniyor.

Reşat altını fiyatı bugün ne kadar?

Reşat altını bugün 44.599,47 TL alış ve 45.977,95 TL satış seviyesinde.

Ata altın ne kadar bugün?

Ata altın için güncel rakam 44.985,59 TL alış ve 46.127,12 TL satış olarak görülüyor.

Tam altın kaç para?

Tam altın bugün 43.622,39 TL alış ve 44.489,47 TL satış fiyatına sahip.

Has altın fiyatı ne kadar?

Has altın için güncel fiyat 6.669,49 TL alış ve 6.670,91 TL satış seviyesinde.

Kapalıçarşı altın fiyatları canlı listesinde Gremse altın ne kadar oldu?

Gremse altın 109.055,98 TL alış ve 111.564,85 TL satış fiyatıyla listeleniyor.

Külçe altın dolar fiyatı kaç oldu?

Külçe altın dolar fiyatı 152.300,00 alış ve 152.400,00 satış seviyesinde bulunuyor.