ÇEYREK ALTINDA YÜKSEK GERİLİM! 17 Mart 2026 Salı Altın Fiyatları (Güncel)

17 Mart 2026 Salı altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Özellikle “Çeyrek altın ne kadar bugün?” ve “Cumhuriyet altını kaç TL?” soruları günün en çok aranan konuları arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve jeopolitik riskler altın fiyatlarında dalgalanmaya neden olurken, piyasalarda yüksek gerilim dikkat çekiyor. İşte güncel altın fiyatları ve piyasa analizi...

17 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Cumhuriyet Altını 46.684,00 47.188,00 +0,10% Yarım Altın 23.414,00 23.688,00 +0,10% Çeyrek Altın 11.707,00 11.848,00 +0,11% Reşat Altını 46.716,47 47.220,95 +0,17% Kulplu Reşat Altını 46.718,69 47.223,20 +0,18% Kapalı Çarşı Ziynet 2.5 115.343,52 117.271,10 -0,30% Kapalı Çarşı Beşli Altın 233.570,63 238.297,19 -0,30% Gremse Altın 115.343,52 118.065,43 -0,30% Ata Altın 47.579,20 48.814,82 -0,30% Tam Altın 46.137,41 47.081,75 -0,30% Külçe Altın ($) 162.100,00 162.300,00 -0,37% Has Altın 7.087,06 7.087,99 +0,20% Hamit Altın 46.716,47 47.220,95 +0,17%

ALTIN FİYATLARI NEDEN DALGALANIYOR?

Altın fiyatları, Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmelerden doğrudan etkilenmeye devam ediyor. Savaşın geleceğine ilişkin belirsizlik, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden olurken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine ara vereceği beklentisi altındaki yükselişi sınırlandırıyor.

Öte yandan altının ons fiyatında 5.000 dolar seviyesi psikolojik bir eşik olarak görülüyor. Bu kritik seviye piyasalar tarafından yakından izlenirken, fiyatların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NEDEN GÜNDEMDE?

Çeyrek altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma yatırımcıların dikkatini çekiyor. Özellikle son dönemde yaşanan sert düşüşler ve sınırlı toparlanmalar, piyasada “yüksek gerilim” olarak yorumlanıyor. Bu durum, küçük yatırımcıların en çok tercih ettiği ürün olan çeyrek altını daha da önemli hale getiriyor.

Cumhuriyet altını ne kadar bugün?

Cumhuriyet altını bugün 46.684,00 TL alış ve 47.188,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın 23.414,00 TL alış ve 23.688,00 TL satış fiyatına sahip.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

Çeyrek altın bugün 11.707,00 TL alış ve 11.848,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?

Piyasa koşullarına bağlı olarak değişmekle birlikte, aynı oranda fiyat hareketlerinden etkilenirler. Ancak yatırım miktarı arttıkça yarım altın daha yüksek nominal kazanç sağlayabilir.

17 Mart 2026 Salı altın fiyatları, küresel gelişmeler ve piyasa beklentileri doğrultusunda dalgalı bir seyir izliyor. Özellikle çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcıların radarında yer alırken, ons altında 5.000 dolar seviyesi kritik önemini koruyor. Önümüzdeki süreçte jeopolitik gelişmeler ve Fed politikaları, altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam edecek.