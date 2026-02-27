ÇEYREK ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ? 27 Şubat 2026 Cuma Altın Fiyatları (Güncel)

27 Şubat 2026 Cuma altın fiyatları yatırımcıların odağında yer alıyor. Çeyrek altında yükseliş sürer mi sorusu günün en çok araştırılan başlıkları arasında öne çıkarken, Cumhuriyet altını ne kadar bugün ve yarım altın bugün kaç para gibi sorgular da hız kazandı. ABD tahvil faizlerindeki düşüş ve güçlenen dolar endeksi altın fiyatlarını baskılarken, İran-ABD gerginliği ile Pakistan ve Afganistan arasında çıkan savaş gibi jeopolitik gelişmeler altına destek veriyor.

27 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Çeyrek Altın 12.069,00 12.230,00 %0,02 Yarım Altın 24.139,00 24.444,00 %0,01 Cumhuriyet Altını 48.129,00 48.657,00 %0,01 Reşat Altını 48.161,47 48.689,95 %0,08 Kulplu Reşat Altını 48.163,69 48.692,20 %0,08 Ata Altın 48.753,77 50.006,55 -0,22% Tam Altın 47.276,38 48.231,17 -0,22% Has Altın 7.302,43 7.303,31 %0,11 Hamit Altın 48.161,47 48.689,95 %0,08

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR BUGÜN?

Cumhuriyet altını ne kadar bugün sorusunun yanıtı 48.129,00 TL alış ve 48.657,00 TL satış fiyatı olarak öne çıkıyor. Cumhuriyet altını kaç TL diye merak eden yatırımcılar için alış satış fiyatı arasındaki fark, işlem maliyetini doğrudan etkiliyor.

YARIM ALTIN NE KADAR, BUGÜN KAÇ PARA?

Yarım altın ne kadar sorusuna güncel yanıt 24.139,00 TL alış ve 24.444,00 TL satış seviyesidir. Yarım altın bugün kaç para sorusunu yönelten yatırımcılar için fiyatın sınırlı bir artış gösterdiği görülüyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın ne kadar bugün sorusunun yanıtı 12.069,00 TL alış ve 12.230,00 TL satış fiyatıdır. Çeyrek altın kaç TL sorusu özellikle küçük yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yüzde %0,02’lik artış, fiyatlarda sınırlı bir yükselişe işaret ediyor.

YARIM ALTIN MI ÇEYREK ALTIN MI DAHA KÂRLI?

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı sorusu yatırım tercihlerinde belirleyici oluyor. Güncel verilere göre her iki altın türü de benzer oranlarda artış gösteriyor. Bu nedenle tercih genellikle yatırım miktarına ve bütçeye göre şekilleniyor.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN GELİŞMELER

ABD tahvil faizlerindeki düşüş altına destek verirken, güçlenen dolar endeksi fiyatları baskılıyor. İran-ABD gerginliği ve Pakistan ile Afganistan arasında çıkan savaş gibi jeopolitik riskler ise güvenli liman talebini artırıyor.

Bugün saat 16:30’da açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi altına yön verebilir. Aylık ÜFE beklentisi %0,3 seviyesindeyken, önceki veri %0,5 olarak gerçekleşmişti.

27 Şubat 2026 Cuma altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Çeyrek altında yükseliş sürer mi sorusu, ABD ÜFE verisi ve dolar endeksindeki hareketlere bağlı olarak netlik kazanacak. Cumhuriyet altını, yarım altın ve çeyrek altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam ediyor.