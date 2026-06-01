Çeyrek, yarım ve tam altında son durum: 1 Haziran 2026 altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk gününde yatırımcıların gündeminde. Güncel verilere göre çeyrek altın ve yarım altında yükseliş görülürken, tam altında düşüş dikkat çekti. Gram altın ise sınırlı kayıpla 6.674,21 TL seviyesinde yer aldı.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

1 Haziran 2026 Pazartesi günü çeyrek altın 11.025,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altında günlük değişim %0,86, fiyat farkı ise 98,00 TL oldu.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 22.047,00 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim %0,93 olarak kaydedilirken, yarım altında fiyat farkı 195,00 TL olarak görüldü.

TAM ALTIN FİYATI DÜŞTÜ

Tam altın 43.757,00 TL seviyesinde yer aldı. Tam altında günlük değişim %-0,65 olurken, fiyat farkı -286,25 TL olarak ekrana yansıdı.

1 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Fiyat Değişim Fark Alış Satış Gram altın 6.674,21 TL %-0,20 -15,28 TL 6.671,66 TL 6.672,39 TL Çeyrek altın 11.025,00 TL %0,86 98,00 TL 10.875,00 TL 11.029,00 TL Yarım altın 22.047,00 TL %0,93 195,00 TL 21.750,00 TL 22.038,00 TL Tam altın 43.757,00 TL %-0,65 -286,25 TL 42.903,45 TL 43.757,00 TL Cumhuriyet altını 43.973,00 TL %0,90 389,00 TL 43.387,00 TL 43.968,00 TL

ALTIN PİYASASINDA KARIŞIK SEYİR

Güncel tabloda çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını yükselirken; gram altın ve tam altında düşüş görüldü. Böylece altın piyasasında ürün bazlı farklılaşan bir görünüm öne çıktı.

