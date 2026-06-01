Çeyrek, yarım ve tam altında son durum: 1 Haziran 2026 altın fiyatları
Çeyrek altın ve yarım altın haftanın ilk gününde ne kadar oldu? Tam altındaki düşüş yatırımcıların yön arayışını nasıl etkiliyor? Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınında güncel tablo altın fiyatları haberimizde.
Altın fiyatları haftanın ilk gününde yatırımcıların gündeminde. Güncel verilere göre çeyrek altın ve yarım altında yükseliş görülürken, tam altında düşüş dikkat çekti. Gram altın ise sınırlı kayıpla 6.674,21 TL seviyesinde yer aldı.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
1 Haziran 2026 Pazartesi günü çeyrek altın 11.025,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altında günlük değişim %0,86, fiyat farkı ise 98,00 TL oldu.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 22.047,00 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim %0,93 olarak kaydedilirken, yarım altında fiyat farkı 195,00 TL olarak görüldü.
TAM ALTIN FİYATI DÜŞTÜ
Tam altın 43.757,00 TL seviyesinde yer aldı. Tam altında günlük değişim %-0,65 olurken, fiyat farkı -286,25 TL olarak ekrana yansıdı.
1 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
|Altın türü
|Fiyat
|Değişim
|Fark
|Alış
|Satış
|Gram altın
|6.674,21 TL
|%-0,20
|-15,28 TL
|6.671,66 TL
|6.672,39 TL
|Çeyrek altın
|11.025,00 TL
|%0,86
|98,00 TL
|10.875,00 TL
|11.029,00 TL
|Yarım altın
|22.047,00 TL
|%0,93
|195,00 TL
|21.750,00 TL
|22.038,00 TL
|Tam altın
|43.757,00 TL
|%-0,65
|-286,25 TL
|42.903,45 TL
|43.757,00 TL
|Cumhuriyet altını
|43.973,00 TL
|%0,90
|389,00 TL
|43.387,00 TL
|43.968,00 TL
ALTIN PİYASASINDA KARIŞIK SEYİR
Güncel tabloda çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını yükselirken; gram altın ve tam altında düşüş görüldü. Böylece altın piyasasında ürün bazlı farklılaşan bir görünüm öne çıktı.
