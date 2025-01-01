Ceza, 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı

'Kim Milyoner Olmak İster?' isimli yarışma programının dün yayınlanan yılbaşı özel bölümünde en ileri giden yarışmacı, rap'çi Ceza oldu.

Ceza, 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı. Bu soruda yarışmadan çekilen ve 500 bin TL kazanan Ceza, 1 milyonluk soruyu da bilmesi halinde 5 milyon TL değerindeki büyük ödül için sorulacak soruyu yanıtlamaya hak kazanacaktı.

1 MİLYONLUK SORU

Oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışma programında Ceza'ya şu soru soruldu:

"Motorlu bir taşıta verilen ilk aşırı hız cezası, 28 Ocak'ta 1896'da, saatte 3 kilometre hız limiti olan bölgede, Walter Arnold adlı birine saatte kaç kilometre hız yaptığı için kesilmiştir?"

Cevabı bilmediğini belirterek çekilen Ceza, kazandığı 500 bin TL'lik para ödülünü Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını söyledi.

Sorunun doğru cevabının 13 olduğu açıklandı.