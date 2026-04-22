Ceza alan polise tahliye: Cinsel saldırıdan 7 yıl 6 ay

Ankara Gazi Mahallesi’nde yaşayan 46 yaşındaki A.A isimli kadın, “Uyuşturucu arama” gerekçesiyle evine giren polis memuru Hüseyin Kılıç’ın cinsel saldırısına maruz kaldığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

Komşusunun, “Yüksek sesle müzik dinleniyor” şikayetiyle evine gelen polislerden birinin cinsel saldırısına maruz bırakıldığını belirten kadın, saldırının bir saat boyunca devam ettiğini belirtti.

Kadının suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmanın ardından polis memuru Hüseyin Kılıç tutuklandı. Polis memuru hakkında Ankara 54’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Kılıç ile birlikte kadının evine gelen ancak içeri girmediğini ifade eden diğer polis memuru hakkında ise “Kovuşturmaya yer olmadığı” yönünde karar alındı.

“PEŞİNDEN GİTTİ”

Alınan tanık beyanları ve kamera görüntüleri doğrultusunda hazırlanan iddianamede sanık Kılıç’ın müştekinin peşinden gittiği, bina önünde beklerken müştekiyi ısrarla kolundan çektiği ve müştekinin de gelmek istemeyerek şüpheliyi tespit ettiği kaydedildi. Kılıç’ın, “Basit cinsel saldırı”, “Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 14 buçuk yıldan 39 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

“TELSİZİM VE TELEFONUM YOKTU”

Davanın ilk duruşmasında mahkeme, cinsel saldırıya uğradığını belirten A.A’nın avukatlarının görevsizlik talebi üzerine, önce savunmaların alınacağını bildirdi. Polis memuru Hüseyin Kılıç savunmasında, ihbar üzerine adrese gittiğini ve kapıyı üzün süre çalmalarına karşın açılmadığını kayda geçirdi. A.A’nın alkollü olduğunu söyleyen Kılıç, A.A’nın kendilerine, “Evde tekim, korkuyorum lütfen içeri girip bakın” dediğini öne sürdü.

Ekip arkadaşıyla birlikte odaları gezdiğini belirten Kılıç, savunmasında özetle şunları söyledi:

“Kadının psikolojik rahatsızlığı olduğunu düşündük. Yanımda telsizim ve telefonum yoktu, ekip arabasında bırakmıştım. Ekip arkadaşıma dönerek, ‘Beni öldürmek istiyorsun’ dedi. Ahmet, ‘Bana kuruldu bu kadın, ben gideyim’ dedi. Ahmet evden çıktıktan sonra kadını polis olduğumuza ikna etmeye çalıştım. Kadın, kendisine cinsel saldırıda bulunduğum yönünde bağırmakla tehdit etti.

‘Son bir kez üst kata bakabilir miyiz sonra ben uyuyacağım’ deyince odasına çıktık. Odaya girdiğimde ağır bir koku nedeniyle kustum. Ben kustuktan sonra, bağırarak apartmandan aşağıya inmeye başladı. Ben de arkasından indim. İddia edildiği gibi kıyafetlerimi çıkarmadım. Zaten üniformam da buna uygun değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

“ÖLDÜREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM”

A.A. ise yüksek sesle müzik dinlediğini kabul ederek, kapıyı açtığında polislerin sinirli bir şekilde, “Uyuşturucu ihbarı aldık” dediğini anlattı. Polislere, içki içtiğini ancak uyuşturucu almadığını söylediğini belirten A.A, savunmasında şunları kaydetti:

“Direkt içeri girdiler, Ahmet kapıyı kapattı. Tüm evi gezdiler. Kiminle yaşadığımı sordular, o an evde yalnız olduğumu anladıklarında Ahmet ile bakıştılar. Sonra Ahmet çıktı, biz Hüseyin Kılıç ile yalnız kaldık.

Arkamdan sarıldı, beni elleriyle taciz etti. Korktum, beni öldürebileceğini düşündüm. Hiçbir şekilse karşı koymamaya karar verdim. Ne istiyorsa yapmaya karar verdim. Odaya girdiği yatağa oturdu beni de yanına oturttu yine bana yapıştı. Bu esnada bende bir hafıza kaybı oldu, bana uyuşturucu verildiğini düşündüm. Cinsel organını çıkardı.”

Savunmasının devamında maruz kaldığı cinsel saldırıyı açıklayan A.A, “Birden hiç hareket edemez hale geldim. Bir şekilde evden kaçtım. Komşulara bağırdım herkesin kapısını çaldım. Peşimden geliyordu” dedi.

TANIK İFADELERİ

İfadelerin ardından tanık beyanlarına geçildi. Komiser Yardımcısı C, Kılıç’ın kendisini aradığında herhangi biri olumsuzluk olduğunu söylemediğini dile getirdi.

A.A’nın komşusu Mehmet Akif D, “Çok yüksek müzik sesi vardı olay günü. Aslı hanım aşağıya indi bağırarak. İyi misiniz dedim. Bilinci yerinde değildi. Korkudan olabilir gözleri büyümüştü. Gürültü kesildi yarım saat sonra Aşağıya inerken ‘Bana yardım edin bunlar polis değil’ dedi” beyanını verdi.

İfadelerin tamamlamasının ardından mütalaayı veren Savcı, sanığın iddianamede üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını istedi. Savcı mütalaasının ardından A.A’nın avukatları, sanığın Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması gerektiği görüşünü kayda geçirdi.

“15 TEMMUZ GAZİSİYİM”

Sanık Hüseyin Kılıç, son sözlerinde suçlamaları kabul etmediğini, “15 Temmuz gazisi” olduğunu anlattı. Sanığın avukatı ise A.A’nın yüksek sesle müzik dinlemesinin, “Duygu durum bozukluğuna” işaret ettiğini öne sürdü.

“CİNSEL SALDIRI”

Mahkeme, aranın ardından kararını açıkladı. Sanık Hüseyin Kılıç'ın cinsel saldırı suçundan 7 yıl 6 ay, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 10 ay cezalandırılmasına hükmedildi. Kılıç ile ilgili kişiyi özgürlüğünden alıkoyma suçundan ise beraat kararı verildi. Mahkeme, Kılıç'ın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.