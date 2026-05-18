Ceza bütçesi şişti, trafikte yıllık hedef 4 ayda aşıldı

Bütçenin ceza kalemleri devasa büyüdü. Tahsilat sorununa karşın para cezaları, Hazine için önemli bir kaynak haline geldi.

Yılın ilk dört ayında kesilen toplam para cezası tutarı, yıllık hedefin 3 katını aşarken bunun yalnızca yüzde 8’i tahsil edildi.

Ocak-Nisan döneminde 1 trilyon 157,8 milyar lira tutarında para cezası kesildi. Aynı dönemde kesilen para cezalarının 92,1 milyar lirası tahsil edildi. Böylece 348,4 milyar liralık yıllık hedefin yüzde 26,4’ü ilk dört ayda Hazine’nin kasasına girdi.

Nisan sonu itibarıyla vergi, idari, yargı ve pay ayrılan idari para cezaları olmak üzere dört ana başlıktan oluşan para cezalarının 687,6 milyar lirasını vergi cezaları, 80,5 milyar lirasını yargı para cezaları, 310,1 milyar lirasını idari para cezaları, 78,6 milyar lirasını trafik cezalarını da kapsayan pay ayrılan idari para cezaları oluşturdu.

TRAFİKTE CEZA HEDEFİ AŞILDI

En hızlı tahsilat ise trafik cezalarında gerçekleşti. Şubat sonunda yürülüğe giren Karayolları Trafik Kanunu‘nda yapılan değişiklikle, para cezalarının 100 bin lirayı aşan seviyelere çıkarılmasıyla birlikte yüksek cezalar bütçeye yansımaya başladı.

Yıllık 73,4 milyar liralık trafik cezası hedefine karşın Ocak-Nisan döneminde 78,5 milyar lira tutarında trafik cezası kesildi. Kesilen trafik cezalarının 26,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise tahsil edildi.

Bu dönemde kesilen cezaların yüzde 34,2’si tahsil edilirken yıl sonu hedefinin de yüzde 36,6’sı ilk dört ayda kaydedilmiş oldu. Ocak-Nisan döneminde tahsil edilen 100 liralık para cezasının 29 lirasını trafik cezaları oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde 687,6 milyar lira tutarında vergi cezası kesilmesine rağmen bunun yalnızca 46 milyar liralık bölümü tahsil edilebildi. Vergi cezalarında kesilen cezalara göre tahsilat oranı yüzde 6,7’de kaldı. Yıllık 196 milyar tutarındaki vergi cezası beklentisinin yüzde 23,5’i Ocak-Nisan döneminde gelir olarak kaydedildi.

VERGİDE CEZA ÇOK TAHSİLAT AZ

Buna karşın vergi ve diğer kamu alacaklarına uygulanan gecikme zamlarında yüksek tahsilat oranı dikkat çekti. Bu kalemde Ocak-Nisan döneminde 50,1 milyar liralık tahakkuka karşılık 30,8 milyar liralık tahsilat yapıldı. Tahsilat oranı ise yüzde 61,6’ya ulaştı.