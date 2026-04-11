Ceza çözüm değil

Ülkede son aylarda suça sürüklenen çocukların ‘çocuk’ olma hakkı en büyük tartışma konusu. Suça sürüklenen çocuklar, korunmak yerine iktidarın hedef tahtasına konulurken, suç örgütleri ve çeteler, çocukları teker teker ele geçiriyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in 'suça sürüklenen çocuk' kavramının değiştirilmesi yönündeki açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez’den benzer bir açıklama geldi. Dönmez, suça sürüklenen çocuklara yönelik yasal düzenlemeler yapılacağını işaret ederek ceza miktarlarının artırılacağını söyledi.

Buna karşın Meclis bünyesinde kurulan Suça Sürüklenen Çocuklar Araştırma Komisyonu'nda hâkim ve savcıların katıldığı ankette ise mevcut sistemin çocukları suçtan korumada yetersiz kaldığı vurgulandı. Çocuk hakları savunucuları ve avukatlar “Mağdur ve suça sürüklenen çocuklar için bütüncül politikalar uygulanmalı” diyerek yetkilileri uyardı.

REHABİLİTE EDİLMELİLER

Emekli Çocuk Mahkemesi Hâkimi ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Çocuk Hakları Komisyonu Sözcüsü Özcan Güven şöyle konuştu: “Cezaları artırmakla bu işi çözemeyiz. Öncelikle sorunun ne olduğuna bir bütüncül olarak yaklaşıp neden çocukların suça karıştığını araştırmak gerekiyor. Olayın içine baktığımızda genelde mağdurlar da çocuk. İnsanların tepkilerinden yola çıkarak, cezaların artırılması siyasi bir tercih olabilir ama tepkilerle yasama yapılamaz. Asıl ‘Bu çocuklar neden suça karışıyorlar?’, ‘Neden tekrar tekrar suç işlemelerini engelleyemiyoruz?’ gibi sorulara yanıt bulmak gerekiyor. Burada hem toplumun hem de devletin sorumluluğu var.”

Güven şöyle devam etti:

“10. Yargı Paketi ve 11’inci Yargı Paketi’nde de bu husus tartışıldı. Her seferinde yine buna ilişkin hazırlıklar yapıldı. Sonra tasarıdan çıkartıldı. Biz o zaman da ceza artırmanın çözüm olmayacağını söyledik. Cezalar artınca suçu önlenmeyecek. Yapılması gereken açık. Tüm yönleriyle tartışılıp hem suça sürüklenen çocukları hem de mağdur çocukları koruyacak bütüncül çözümler üretilmeli. Bazı münferit olaylardan yola çıkarak suç artıyor diyerek yola çıkmak doğru bir yaklaşım değil.”

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden Avukat Sevda Demirtaş ise “Toplumun gözünde bu çocuklar suç makinesi gibi gösteriliyor. Bu çocuklar neden sokaklarda, neden suça karışıyor, ellerinde kitap yerine neden silah var, gibi sorulara neden yanıt bulunmuyor? Neden araştırılmıyor? Sorunun kökenine inmektense çocukları cezalandırıyorlar. Çocuklara temel hakları verilmeli. Eğitim, sağlık başta olmak üzere hiçbir temel hakkına çözüm bulunmuyor. Devletin başta yapması gereken, eğitim sağlık hakkının önü açılmalı. Barınması beslenmesi sağlanmalı. Çocukları ağır şekilde cezalandırmak çözüm olmayacak. Aksine bu çocuklar cezaevinde potansiyel suçlu olacak. Azılı suçlu olmamaları için rehabilite edilmeleri gerekiyor” dedi.

‘Cezalar artacak’



Akın Gürlek 2 gün önce “Suça sürüklenen çocuk’ diyoruz aslında bu kavramı da en baştan değiştirmemiz gerekecek. Toplumun %81’inin çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu konusunda bir algısı var” dedi. Gürlek’in ardından Fatih Dönmez de dün bir açıklama yaptı. Dönmez "Suç örgütü grupları, isimlerinin reklam edilmesinden hoşlanıyor. Hedef kitlesi çocuklar. Bakanlığımız bu konuda, suça sürüklenen çocuklara yönelik yasal düzenlemeleri yapıyorlar. Ceza miktarlarını da artıracaklar" ifadelerini kullandı.





Sistem çocukları korumuyor



Meclis bünyesinde kurulan Suça Sürüklenen Çocuklar Araştırma Komisyonu, çocuk adalet sisteminin röntgenini çeken bir saha çalışmasına imza attı.



765 hâkim ve savcının katıldığı ankette, mevcut sistemin çocukları suçtan korumada yetersiz kaldığı vurgulandı. Mevcut mevzuatın çocukları suçtan koruyup korumadığına yönelik soruya yargı mensuplarının yüzde 49'u "hayır" yanıtını verirken, yüzde 46,1'i sistemin kısmen yeterli olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 37,5'i sistemin ciddi geliştirmelere ihtiyacı olduğunu, yüzde 29,8'i ise sistemin önemli ölçüde yetersiz olduğunu kaydetti.