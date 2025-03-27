Ceza da fatura da yurttaşa kesildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 48 kişinin tutuklanması ile sonuçlanan operasyonlara tepki olarak 19 Mart'ta milyonlarca yurttaş sokaklara indi.

Ancak eylemlere katıldığı gerekçesiyle yüzlerce üniversite öğrencileri, siyasi parti temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında olduğu yüzlerce kişi tutuklandı. Toplumsal muhalefet üzerindeki baskı çarpıcı boyutlara ulaştı. Eylemlerde gözaltına alınan ve haklarında tutuklama kararı verilen bazı yurttaşlar için cezaevlerinde yer bulunamadığı öne sürüldü.

HER YIL FAHİŞ KAYNAK

Ülkede Mart 2025 itibarıyla sayıları 400’ü aşan cezaevlerindeki mevcut kapasite sorunu, 19 Mart itibarıyla düzenlenen eylemlere katılanların da cezaevlerine sevk edilmesiyle daha da büyüdü. BirGün'ün hesaplamalarına göre, merkezi bütçeden 2020-2025 döneminde cezaevleri için milyarlarca lira ayrıldı. Buna karşın kapasite sorununun çözülememesi, iktidarın toplum üzerinde uyguladığı cezalandırıcı politikaların boyutunu da bir kez daha gözler önüne serdi.

Bütçe verilerine göre, 2020-2025 döneminde cezaevi inşaatları yatırımları için Adalet Bakanlığı’na toplam 6 milyar 851 milyon 913 bin TL’lik kaynak gönderildi. Kaynağın yıllara göre dağılımı, iktidarın yeni cezaevleri için her yıl milyarlarca liralık kaynak ayırdığını ortaya koydu. Cezaevleri inşaatları için Adalet Bakanlığı’na verilen yatırım ödeneği, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2020: 1 milyar 335 milyon TL

• 2021: 1 milyar 628 milyon TL

• 2022: 1 milyar 325 milyon 700 bin TL

• 2023: 1 milyar 99 milyon 700 bin TL

• 2024: 250 milyon 7 bin TL

• 2025: 1 milyar 213 milyon 506 bin TL

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2025’TE 11 YENİ CEZAEVİ

2025 yılında inşaatına başlanacak 11 yeni cezaevinin toplam büyüklüğü 703 bin 974 metrekare olacak. Adalet Bakanlığı, 11 yeni cezaevinin yanı sıra 2025 yılı içinde bir adet de 2 bin 500 metrekare büyüklüğünde Denetimli Serbestlik Hizmet Binası’nın yapımını da gerçekleştirecek.