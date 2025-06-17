Ceza indirimi oyunu mahkemeden döndü

Kayseri’de Hatice Gül’ü ateşli silahla vurarak öldüren Mustafa Bozkurt’un yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda, sanığın “Hatice Gül hakaret etti” savunmasının haksız tahrik indirimi almaya yönelik olduğu değerlendirildi. İndirim uygulanmadı.

Hatice Gül (43), geçen yıl 6 Eylül’de, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çalıştığı fabrikanın bahçesinde, Mustafa Bozkurt (45) tarafından öldürüldü. Kaçan Bozkurt evinde, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Gül’ün, ‘tehdit’ ve ‘ısrarlı takip’ten şikayetçi olduğu Bozkurt hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında, sanık Bozkurt’un akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin raporun gelmesi üzerine, "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan hiçbir indirim maddesi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkemenin gerekçeli kararı da tamamlandı. Gerekçeli kararda, "Sanığın eve giderek ruhsatsız av tüfeğini aldığı, aracıyla maktulün çalıştığı fabrikanın önüne gittiği, sanığın maktule seslendiği ve ateş ettiği belirlendi.

Sanık savunmasında, Gül’ün kendisine hakaret ettiğini öne sürse de buna ilişkin delil tespit edilemedi” denildi. Takdiri indirim yapılmasının ceza adaletini sağlamayacağı kanaatine varılması ve cezanın caydırıcı olması gerektiği gözetilerek takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verildi" denildi.