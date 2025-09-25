Ceza korkusu harekete geçirdi: Bankalar faizleri yükseltti

Politika faizinin yüzde 40,5 seviyesinde olmasına rağmen bankalar, TL mevduatta yüzde 60 oranını yakalayabilmek için yüzde 46’ya varan faiz teklif ediyor.

Ekonomim yazarı Şebnem Turhan’ın yazısına göre, Merkez Bankası’nın temmuz ve eylülde yaptığı faiz indirimlerine karşın bankalar yüksek mevduat faizi vermeye devam ediyor.

Bunun nedeni ise makroihtiyati tedbirler kapsamında bankalara uygulanan TL mevduat hedefleri. Gerçek kişi TL mevduat oranı yüzde 60’ın altında kalan bankalar, ceza ödememek için yoğun bir şekilde mevduat toplamaya çalışıyor.

BANKALAR "BİRBİRLERİNİ YİYOR"

Şebnem Turhan’ın yazısında aktardığına göre bankacılık kaynakları, son günlerde kamu ve özel bankaların “birbirini yediğini” ifade ediyor. Yüklü mevduatın sadece 0,5 puanlık daha yüksek faiz karşılığında bir bankadan diğerine geçtiği, bazı bankaların ise oranları tutturabilmek için kredi kullandırıp bu kredilerin hesap gününe kadar mevduatta kalmasını sağladığı belirtiliyor. Ayrıca döviz varlıklarının bozdurulması da başvurulan yöntemler arasında.

1 MİLYAR LİRALIK CEZA RİSKİ

Sektörden edinilen bilgilere göre, TL mevduat oranı yüzde 56 seviyesinde olan bir banka hedefi yakalayamadığı için 1 milyar lirayı aşan ceza ödemek zorunda kalacak. Bu nedenle söz konusu bankanın son günlerde daha da agresif şekilde mevduat toplamaya çalıştığı ifade ediliyor.

Bankaların internet sitelerinde “hoş geldin” faizleri de bu rekabetten etkilenmiş durumda. Politika faizi yüzde 40,5 iken yeni TL mevduat için kısa vadeli faizler yüzde 44–48 aralığında seyrediyor.