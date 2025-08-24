Ceza ve baskılarla korkutamazsınız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali ve tutuklanması ile başlayan operasyonlarla beraber halkın iradesini ortadan kaldıran Saray rejimi elindeki baskı sopasını bırakamıyor.

19 Mart Saray darbesinin ardından İstanbul Üniversitesi’nde yıkılan barikatla direnişin fitilini ateşleyen öğrencilere yönelik sindirme politikaları da tam gaz sürüyor.

Beyazıt’ta toplanan binlerce öğrencinin rejime karşı yükselttiği mücadele kısa sürede ülkenin tamamına yayılırken üniversitelerin açılmasına az bir süre kala rejim bir kez daha yargıyı devreye soktu.

19 Mart’tan bu yana gözaltılar, tutuklamalar, soruşturmalarla gençleri sindiremeyen Saray yönetimi, okullar açılmadan başlatılan yeni soruşturmalar, burs kesintileri, yurttan çıkarmalar gibi yöntemlerle öğrencilere şimdiden bir gözdağı verme derdine düştü.

Öğrenciler mart ayı içerisinde katıldıkları eylemler gerekçe gösterilerek aylar sonra ifadeye çağrılmaya başlandı.

Ankara’da direnişin simge noktalarından biri haline gelen ODTÜ’de eyleme katılan birçok öğrenci, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından aranarak ifadeye çağrıldı.

Başlatılan soruşturmaya ilişkin dosyanın detayları henüz bilinmezken öğrencilere 19 Mart eylemleri nedeniyle soruşturma açıldığı öğrenildi. İfadesi alınan öğrencilere martın son haftasında katıldıkları eylemler soruldu. Edinilen bilgilere göre soruşturma kapsamında çoğu öğrenci olmak üzere 150 kişinin ismi geçiyor.

BARİKATI YIKTIK SIRA SALTANATINIZDA

Yaşananların ardından dün ODTÜ Mezunlar Derneği bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada soruşturmaya tepki gösterildi. Açıklamada, “Çok sayıda öğrenci arkadaşımız 19 Mart sürecinde eylemlere katıldıkları gerekçe gösterilerek emniyet tarafından ifadeye çağırılıyor. Yine aynı süreçte gözaltına alınan öğrencilerimiz hakkında da davalar açılıyor. Anayasal haklarını kullanan öğrencilerimizin bu tür yöntemlerle baskı altına alınmasını kabul etmiyoruz. Avukat dostlarımızla birlikte bu sürecin takipçisiyiz. Öğrencilerimizin yanındayız. Asla yalnız yürümeyeceksin!” ifadeleri yer aldı.

SOL Genç’ten yapılan açıklamada ise “19 Mart’ta alevlenen gençlik isyanına katılan sıra arkadaşlarımıza halk iradesine sahip çıktıkları için soruşturmalar açılıyor. Hukuksuz olan direniş değil tek adamın siyasal İslamcı diktatörlüğüdür. Barikatlarınızı yıktık, saltanatınızı da yıkacağız! Bizi yıldıramazsınız!” ifadeleri yer aldı.

Yargıyı araçsallaştıran rejimin öğrencilere yönelik gözdağı bununla da sınırlı kalmadı.

AYLAR SONRA YURTTAN ATILDILAR

Geçtiğimiz günlerde de Hacettepe Üniversitesi’nde bulunan yurtta kalan bazı öğrenciler, herhangi bir soruşturma yürütülmeden ve savunma hakları alınmadan hukuksuz şekilde yurttan çıkarıldı.

Öğrenciler, kampüste yer alan ve uzun yıllardır öğrencilerin 7/24 kullanabildiği tek sosyal alan olan Yurdum Kafe’nin erken saatlerde kapatılacağına ilişkin idari kararın duyurulmasının ardından geçtiğimiz yıl kasım ayında nöbet eylemlerine başlamış, nöbetler boyunca öğrenciler demokratik haklarını kullanarak kararın geri çekilmesini talep etmişti. Ancak aradan aylar geçtikten sonra, eylemlere katıldıkları gerekçesiyle dört öğrencinin yurtla ilişiklerinin kesildiği bildirildi. Öğrencilere gönderilen tebliğlerde, izinsiz eylemlere katıldıkları iddiası yer aldı; buna rağmen kendilerine hiçbir şekilde savunma hakkı tanınmadı.

32 ÖĞRENCİYE DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Ankara Üniversitesi, 19 Mart sürecinde Tandoğan Merkez Kampüsü’nde düzenlenen eyleme katıldıkları gerekçesiyle 32 öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlattı.

20 Mart 2025 Perşembe günü yaklaşık 800 öğrencinin katılımıyla Güneş Meydanı’nda gerçekleşen eyleme ilişkin başlatılan soruşturma öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’ndeki yüksek lisans ve doktora öğrencileri de sistematik mobbing ve keyfi burs kesintileriyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek tepkilerini sürdürüyor.

Not ortalamasının üniversite yönetmeliğinde muallak bırakıldığını belirten öğrencilere göre burs kesintileri ve akademik mobbing uygulamaları, eğitim hakkını fiilen engelleyen sistematik bir baskı mekanizmasının ürünleri. Öğrenciler burs kesintilerinin temel nedeninin katıldıkları eylemler olduğunu belirtirken, bursları kesilen arkadaşları için de mücadele edeceklerini vurguladı.

13 ÖĞRENCİ HÂLÂ TUTUKLU

Öte yandan, İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100. gününde Saraçhane’de düzenlenen miting nedeniyle haklarında dava açılan 35 gençten 13’ünün tutukluluğu sürüyor.

Son olarak sanık avukatları tarafından 23 Temmuz tarihinde İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen tutukluluk hallerinin devamına ilişkin karara itiraz edildi. Söz konusu itirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, gençlerin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek itirazı reddetti.