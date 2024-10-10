"Ceza ve infaz sistemindeki çarpıklığın farkına varmanız için Narin'in, Ayşenur'un, İkbal'in ve nicelerinin ölmesi gerekmezdi"

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u etiketleyerek iktidarın yargı politikasını eleştirdi. Yücel'in "Adaletsiz sistemin sözde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç! Ceza ve infaz sistemindeki çarpıklığın farkına varmanız için Narin’in, Ayşenur’un, İkbal’in ve nicelerinin ölmesi gerekmezdi. İnfaz Kanununu defalarca değiştirerek, binlerce kadın ve çocuk katilini, tecavüzcüyü, gaspçıyı sokağa saldınız. Çarpıklığı yaratanlar sizlersiniz! Sebebini başka yerde aramayın" notunu düştüğü paylaşımı şöyle:

"Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son dönemde ülke gündemine oturan kadın ve çocuk cinayetlerine ilişkin yargı sistemindeki cezasızlık algısının giderilmesi için çalışma yaptıklarını söylemiş. Görünen o ki adaletsiz sistemin sözde Adalet Bakanı yargı sistemindeki cezasızlık durumunu yeni fark etmiş. Sayın Yılmaz Tunç ortada cezasızlık algısı yok. Ortada yıllardır süregelen bir cezasızlık durumu var. İnfaz kanununu defalarca değiştirerek binlerce kadın ve çocuk katilini, tecavüzcüyü, istismarcıyı, gaspçıyı, uyuşturucu satıcısını sokağa saldınız. Ceza ve infaz sistemindeki çarpıklığın farkına varmanız için Narin'in Ayşenur'un İkbal'in ve nicelerinin ölmesi gerekmezdi. Bir suçluya verilen ceza onu mükafatlandırmak için değil öncelikle ıslah etmek için ve topluma geri kazandırmak için verilir. Ayrıca cezanın caydırıcı da olması gerekir. Ancak siz ve mensubu olduğunuz partinin yarattığı adalet sistemi mağduru ve kurbanı yok sayan, suçluyu cezalandırmayan hatta suç işlemeye teşvik eden bir sistem haline geldi. Bu çarpık düzenin bir an önce düzeltilmesi için daha kaç canın yanması gerekiyor?

"TÜRKİYE ANCAK CHP İKTİDARINDA HER BİR VATANDAŞIMIZ İÇİN GÜVENLİ BİR HALE GELECEKTİR"

Kadınların evde, iş yerinde, sokakta, yurtta can güvenliğini sağlayamayan bu ülkeyi kadınlara yaşarken zindan edenler, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkanlar, 6284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesi kanununu uygulamayanlardır. Kadın cinayetlerinde ve kadına karşı şiddetteki artış tesadüf değildir. Politik bir tercihin bir siyaset anlayışının tezahürüdür. AKP 22 yılın sonunda cezasızlık politikaları ve iyi hal indirimleriyle bu ülkeyi kadınlar için yaşanmaz bir hale getirdi. Türkiye ancak ve ancak CHP iktidarında çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere her bir vatandaşımız için güvenli bir hale gelecektir."