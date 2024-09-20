Cezada gaza basıldı

Geliri sabit kalan yurttaş bir yandan hayat pahalılığı ve artan vergi yükü altında ezilirken diğer yandan cezalarla sınanıyor. Trafik cezalarından sağlanan gelir yılsonu bütçe hedeflerini dahi aştı. Trafik cezalarından Ocak-Ağustos döneminde toplam 25 milyar 922 milyon TL’lik gelir elde edildi. Bütçedeki yılsonu hedefi 20 milyar 527 milyon liraydı.

Son dönemde artan trafik kontrolleri ve ceza uygulamaları dikkat çeken seviyelere ulaştı. Artan denetimler, toplumda ‘halktan para toplanıyor’ algısına neden oldu. Kesilen cezalardaki artış ise bu algıyı kanıtlar boyutlara ulaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre yılın ilk sekiz ayında 19 milyon 308 bin 801 trafik cezası uygulandı. 2023 Ağustos ayında 1 milyon 523 bin 482 adet trafik cezası uygulanırken bu yıl ağustos ayında 2 milyon 424 bin 698 adet ceza kesildi.

Jandarma bölgesinde ise 1 milyon 294 bin 824 adet ceza kesme işlemi yapıldı. 2023’ün aynı döneminde Jandarma 763 bin 899 trafik cezası kesilmişti.

YÜZDE 188 ARTTI

Kesilen ceza sayısına paralel olarak Hazine’nin trafik cezası geliri de katlandı. Sadece Ağustos’ta 3 milyar 915 milyon lira trafik cezası geliri olarak kaydedildi.

Trafik cezalarından kaynaklanan gelirdeki hızlı artış yılsonu bütçe hedefini de aştı. Yılın tamamında 20 milyar 527 milyon liralık hedef belirlenen trafik cezası gelirleri, Ocak-Ağustos döneminde 25 milyar 922 milyon TL’ye ulaştı. Bu tutar geçen yılın aynı döneminde 8 milyar 986 milyon liraydı.

Hazine’nin trafik cezalarından sağladığı gelir geçen yılın aynı ayına göre yüzde 188,5 oranında arttı.

Trafik cezalarında sene başında yeniden değerleme oranında yüzde 58,46 artış yapıldı. Ocak itibarıyla kırmızı ışıkta geçmenin cezası bin 506 TL’ye, hatalı park cezası 690,89 TL’ye yükseldi. Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30’a kadar aşmanın cezası bin 506 TL’ye, yüzde 50’den fazla aşmanın cezası 6 bin 439 TL’ye çıktı. Alkollü araç kullanmanın cezası da 6 bin 439 TL ile 12 bin 977 TL arasında yer aldı. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın cezası bin 510 TL oldu.

2025 yılı için yeniden değerleme oranı Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak.

TRAFİK CEZASI GELİRLERİ

2020: 3.038.643

2021: 4.196.228

2022: 5.670.755

2023: 8.986.498

2024: 25.922.903