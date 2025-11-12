Cezaevi aracı otomobile arkadan çarptı; 2 yaralı

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’un Atakum ilçesinde cezaevi aracının otomobile arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralanan otomobil sürücüsü ile cezaevi aracındaki mahkum hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Mehmet K.’nin (37) kullandığı 55 APZ 399 plakalı cezaevi aracı, Sinem K. (26) kontrolündeki 55 ARP 875 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Sinem K. ile cezaevi aracındaki mahkum Bahri Mehmet Ç. (34), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sinem K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye, sağ bacağında ağrı hisseden mahkum Bahri Mehmet Ç. ise güvenlik önlemleri alınarak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

