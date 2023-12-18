Cezaevi aracına bombalı saldırı davasında karar

Bursa’da cezaevi aracına bombalı saldırı davasında karar çıktı; 3 sanık 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 363'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da geçen yıl infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu, 23 ceza infaz kurumu personelinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Seda Baykan, Dilek Arsu ve Mehmet Mustafa Uzkar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Saldırıda şehit olan Cengiz Yiğit'in eşi Şenay Yiğit'in vekilleri ile sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, önceki celsede verdiği mütalaasını tekrarladı.

Müşteki avukatları, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Son savunmalarını yapan sanıklardan Mehmet Mustafa Uzkar, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3 sanığa "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Tüm sanıklar için "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 353'er yıl, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan da 10'ar yıl hapis cezasına hükmeden heyet, Seda Baykan ile Dilek Arsu'yu ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan 6'şar yıl hapis cezasına çarptırdı.

SALDIRI HAKKINDA

Saldırı sonucu bir infaz koruma memuru yaşamını yitirirken dört kişi de yaralanmıştı. Bursa Osmangazi’de Mudanya Yolu Sanayi Caddesi’nde cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüse yapılan saldırıyı Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) üstlenişti.

HBDH imzasıyla yayımlanan açıklamada saldırının “Hapishane müdürlerine, gardiyanlara, tutsakların katledilmesine onay veren raporları imzalayan Adli Tıp sorumlularına uyarı” olarak gerçekleştirildiği söylemişti.

Patlama günü olay yerine giden Bursa Valisi Yakup Canbolat, el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla yönetilmiş olabileceğinin değerlendirildiğini, patlayıcının elektrik direğinin dibine döşendiğinin belirlendiğini söylemişti.