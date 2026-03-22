‘Cezaevi daha güvenli’ dedi

Kırmızı bültenle aranan ve 25 Mayıs 2024'te Macaristan'da yakalanan Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik'in, 31 Ocak 2026'da Macaristan'dan Türkiye'ye getirildiği açıklandı.

Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Serdar Sertçelik, aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sertçelik hakkında, Türkiye’ye gelir gelmez tutuklandıktan sonra Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir tutuklama kararı daha verildi. Sertçelik, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutulduğu yüksek güvenlikli cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Mesleğini “serbest meslek” olarak ifade eden ve aylık gelirinin 200 bin TL olduğunu söyleyen Sertçelik mahkemede, “Hakkımda düzenlenen tutuklamaya yönelik yakalama hususunda takdir mahkemenindir. Ayrıca şu hususu belirtmek istiyorum ben Macaristan'dan kendi isteğim ile geldim” diye konuştu. Mahkeme oy birliğiyle Sertçelik’i "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütü yönetmek", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağma" ve "kasten öldürme" suçlarından tutukladı.

Sertçelik’in Türkiye’ye geldikten sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na itirafçı olmak istediğini bildirdiği anlaşıldı.

GÖRÜŞMEDE TUTANAK TUTULDU

Sertçelik’le Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli bir savcının odasında 2 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen görüşme tutanak altına alındı. Savcı, Sertçelik’in jandarma görevlilerinin dışarı beklemesi talebini kabul etti.

‘CEZAEVİNDE KALMAK İSTİYORUM’

Tutulan tutanağa göre, Sertçelik, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söyledi. İtirafçı olması nedeniyle cezaevinden tahliye edilmesini istemediğini, tahliye edilirse dışarıda can güvenliğinin olmayacağını söyleyen Sertçelik’in anlattıkları tutanağa şöyle yansıdı: “Türkiye'ye gerçekleri söylemek için geldiği; gerçeklerin ortaya çıkmasını ve suçu olanların cezalandırılmasını istediği; gerçekleri söyleyip etkin pişmanlıktan faydalanması halinde, tutuklanmazsa dışarda kendisinin ve ailesinin can güvenliğini sağlayamayacağı; kendi emekleri ile aldığı iki adet dükkanı Bora Kaplan'ın zorla aldığı: bu yağma iddiası ile ilgili de sonraki zamanlarda şikayet hakkını kullanacağı; bundan sonraki hayatında bu insanlardan kaçarak yaşamak zorunda olacağı; Macaristan ülkesinden gelmesinin bir sebebinin Türkiye'de kendisini daha iyi koruyacağını düşünmesi olduğu; yurtdışında serbest kaldığı zaman öldürülmesi amacıyla Daltonlar suç örgütüne ihale verilebileceği…”

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANACAĞINI SÖYLEDİ

Öte yandan tutanakta, “Serdar Sertçelik etkin pişmanlıktan faydalanarak gerçekleri söyleyeceğini ancak gerçekleri söyleme yönündeki ifadesi için kendisine süre verilmesini beyan etmiştir” ifadeleri yer aldı.