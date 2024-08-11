Cezaevi firarisi erkek, evli olduğu kadını çocuklarının yanında bıçakladı

Kayseri'de cezaevi firarisi Gökhan Ü., tartıştığı Y.Ü.'yü çocuklarının yanında bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan Gökhan Ü., polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 16:30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Saba Sokak'ta meydana geldi. Y.Ü çocuklarıyla birlikte çantalarını da alarak evden çıktı.

O sırada Gökhan Ü. ile karşılaştı. Y.Ü. ile Gökhan Ü. arasında tartışma çıktı. Kavgada Gökhan Ü., cebinden çıkardığı bıçakla Y.Ü.'yü çocuklarının yanında yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.Ü. ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde kaçan Gökhan Ü., yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Huzurlu Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Gökhan Ü. polis merkezine götürüldü.