Cezaevi firarisini darbeden bekçilere soruşturma

Kahramanmaraş'ta yakalanan cezaevi firarisi Muzaffer Akdaş'ın (47), 2 mahalle bekçisi tarafından coplarla ve tekme-tokat dövülmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde bekçiler, şüphelendikleri bir otomobilin içinde oturan Muzaffer Akdaş'ın kimlik kontrolünü yaptı.

Kontrolde Akdaş'ın 2 ayrı dosyadan 1 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, deprem felaketinden hasar alan cezaevinden de firar ettiği tespit edildi.

Akdaş'a kelepçe takmaya çalışan bekçiler direnince coplarla darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Akdaş'ın tekme-tokat ve coplarla dövüldüğü, bekçilere de 'vurma' diyerek seslendiği anlar, görüntülerde yer aldı. Akdaş, daha sonra hastaneye götürüldü.

Darp raporu alan Akdaş, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kendisini darbeden 2 bekçiden şikayetçi oldu. Akdaş tutuklanıp, cezaevine konulurken, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.