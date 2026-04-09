Cezaevi kapasiteleri aşıldı: Türkiye, tutuklu sayısıyla Avrupa'da ilk sırada

Türkiye cezaevinde bulunan mahkûm ve tutuklu sayısıyla Avrupa’da ilk sırada yer alırken cezaevlerinin kapasiteleri aşılmaya devam ediyor. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği'nin (CİSST) Nisan 2026 tarihli hapishane istatistiklerine göre ülkede toplam 304 bin 956 tutuklu kapasitesi olan 403 cezaevinde 414 bin 401 mahpus bulunuyor.

Verilere göre bunların 116 bin 66 mahpus açık, 298 bin 335 mahpus kapalı hapishanelerde kalıyor. Bu mahpusların 351 bin 887’ü hükümlü, 62 bin 514’i tutuklulardan oluştuğu dikkat çekilen raporda 200‘ü LGBTİ+ ve 14 bin 276’sının yabancı mahpus olduğuna dikkat çekildi.

476 ENGELLİ TUTSAK VAR

Verilere göre cezaevlerinde; dil ve konuşma engelli olan 34, görme engelli 96, işitme engelli 68, işitme ve konuşma engelli 26 ve ortopedik engeli olan 252 kişi olmak üzere toplam 476 engelli mahpus bulunuyor.

Hapishanelerdeki mahpusların 6 bin 638’inin 65 yaşın üstünde olduğu belirtilen verilere göre 2025 yılında açıklanan son rakama göre hapishanelerde öğrenimini sürdürebilen mahpus sayısı 77 bin 14 olurken sigortalı olarak mesleki faaliyette bulunan mahpus sayısı 58 bin 500.

891 ÇOCUK ANNESİYLE CEZAEVİNDE

Hapishanelerde 207’si kız çocuğu olmak üzere toplamda 12-18 yaş arası 4 bin 524 çocuğun tutulduğu belirtilen verilere göre annesi ile cezaevinde kalan 0-6 yaş grubu çocuk sayısı 891 oldu.