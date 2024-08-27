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Cezaevi lojmanları bölgesinde patlamamış havan mermisi bulundu

Ankara'da, cezaevi lojmanlarının bulunduğu bölgede patlamamış bir havan mermisi bulundu. Bomba imha ekipleri olay yerinde incelemeler yapıyor.

Güncel
  • 27.08.2024 23:29
  • Giriş: 27.08.2024 23:29
  • Güncelleme: 27.08.2024 23:30
Kaynak: iHA
Cezaevi lojmanları bölgesinde patlamamış havan mermisi bulundu
FOTOĞRAF: İHA

Ankara'da, cezaevi lojmanlarının bulunduğu bölgede patlamamış bir havan mermisi bulundu. Bomba imha ekipleri olay yerinde incelemeler yapıyor.
Alınan bilgiye göre, Ankara'da, cezaevi lojmanlarının bulunduğu bölgede patlamamış bir havan mermisi bulundu. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları, gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışmalara başladı.

Merminin bulunduğu alanda geniş güvenlik önlemleri alındı ve çevre sakinleri bölgeden uzaklaştırıldı.

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