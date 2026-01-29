Cezaevi nakil aracı devrildi: 4'ü jandarma 10 kişi yaralandı

İstanbul Kağıhane'de İl Jandarma Komutanlığına ait mahkümları taşıyan araç devrildi. Kazada, İlk belirlemelere göre 4 jandarma personeli yaralandı.

Kağıthane'de Çobançeşme Mahallesi Göktürk istikameti 1.kemer mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığına ait mahkûmları taşıyan araç saat 15.00 sıralarında devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Edinilen bilgiye göre aracın içinde 12 mahküm, şoför, 4 jandarma personeli bulunuyordu.

2'Sİ AĞIR 10 YARALI

İlk belirlemelere göre kaza 2'si ağır olmak üzere 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Ağır yaralılardan birinin jandarma personeli diğerinin mahkum olduğu, 8 yaralıdan ise 4'ünün jandarma personeli 4'ünün ise mahkum olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.