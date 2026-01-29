Cezaevi nakil aracı devrildi: 6'sı jandarma 19 kişi yaralandı

İstanbul Kağıhane'de İl Jandarma Komutanlığına ait mahkümları taşıyan araç devrildi. Kazada, İlk belirlemelere göre 4 jandarma personeli yaralandı.

Kağıthane'de Çobançeşme Mahallesi Göktürk istikameti 1.kemer mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığına ait mahkûmları taşıyan araç saat 15.00 sıralarında devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Edinilen bilgiye göre aracın içinde 12 mahküm, şoför, 4 jandarma personeli bulunuyordu.

2'Sİ AĞIR 19 YARALI

İlk belirlemelere göre kaza 2'si ağır olmak üzere 19 kişinin yaralandığı belirtildi. Ağır yaralılardan ikisin de jandarma personeli olduğu diğer 17 yaralıdan 4'ünün jandarma personeli olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada "Kazada 2 jandarma personeli ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralanmıştır. Olayda yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.