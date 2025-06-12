Cezaevi nüfusu 34 kenti geçti

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 19 Mart’ta gerçekleştirilen operasyonlara tepki için sokağa inen yüzlerce yurttaş tutuklandı. Tutuklamaların ardından gözler, Türkiye’deki cezaevlerinin kapasite sorununa çevrildi. Türkiye’de, 295 bin cezaevi kapasitesi 100 binin üzerinde aşıldı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün istatistikleri cezaevlerine yönelik, “Yatacak yer yok” tespitlerinin haklılığını gözler önüne serdi. BirGün’ün ulaştığı 2 Haziran tarihli veriler, cezaevlerindeki kapasite aşımının 121 bin 927’ye çıktığını ortaya koydu.

NÜFUSTA ÇARPICI ARTIŞ

Türkiye’de, 7 Nisan 2025 tarihinde 403 bin 60 olan cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı, 50 günde 13 bin 867 arttı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2 Haziran 2025 tarihi itibarıyla cezaevlerindeki toplam nüfus, 416 bin 927 oldu. Cezaevi nüfusunun 359 bin 227’sinin hükümlü, 57 bin 700’ünün ise tutuklulardan oluştuğu belirtildi. Cezaevlerindeki kişi sayısının, Türkiye’nin 34 kentinin nüfusundan fazla olması dikkati çekti.

KADIN VE ÇOCUKLAR

Türkiye'nin kanayan yarası olan suça sürüklenen çocuk sorununun ulaştığı boyut da cezaevi istatistiklerine yansıdı. 2 Haziran 2025 tarihi itibarıyla 416 bin 927 olan cezaevi nüfusunun 4 bin 293’ünün 12-18 yaş grubundaki çocuklardan oluştuğu öğrenildi.

Cezaevlerindeki kadın sayısı da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nce paylaşıldı. Buna göre, 2 Haziran 2025 itibarıyla cezaevlerindeki kadın sayısının 18 bin 727 olduğu bildirildi.

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FATURASI DA YURTTAŞA

Bütçe verilerine göre, 2020-2025 döneminde cezaevi inşaatları yatırımları için Adalet Bakanlığı’na toplam 6 milyar 851 milyon 913 bin TL’lik kaynak gönderildi. Cezaevleri inşaatları için Adalet Bakanlığı’na verilen yatırım ödeneği, yıllara göre şöyle:

• 2020: 1 milyar 335 milyon TL

• 2021: 1 milyar 628 milyon TL

• 2022: 1 milyar 325 milyon 700 bin TL

• 2023: 1 milyar 99 milyon 700 bin TL

• 2024: 250 milyon 7 bin TL

• 2025: 1 milyar 213 milyon 506 bin TL