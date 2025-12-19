Cezaevi nüfusu 35 kenti geçti

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün istatistikleri, “Cezaevlerinde yatacak yer yok” eleştirilerinin haklılığını bir kez daha gözler önüne serdi. 1 Aralık 2025 tarihli veriler, cezaevlerindeki kapasitenin onlarca kentin nüfusunu geride bıraktığını ortaya koydu.

Türkiye’de, 7 Nisan 2025 tarihinde 403 bin 60 olan cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı, 1 Aralık 2025 itibarıyla 30 bin 483 arttı. Cezaevlerindeki toplam tutuklu ve hükümlü nüfusu, 35 kentin nüfusunu geride bıraktı.

KADIN VE ÇOCUKLAR

Cezaevlerindeki toplam tutuklu ve hükümlü sayısının, 433 bin 543 olduğu belirtildi. Türkiye'nin kanayan yarası olan suça sürüklenen çocuk sorununun ulaştığı boyut da cezaevi istatistiklerine yansıdı. 1 Haziran 2025 tarihi itibarıyla 433 bin 543 olan cezaevi nüfusunun 4 bin 666’sının 12-18 yaş grubundaki çocuklardan oluştuğu öğrenildi.

Cezaevlerindeki kadın sayısı da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nce paylaşıldı. Buna göre, cezaevlerindeki kadın sayısının 20 bin 499 olduğu bildirildi.

FATURASI YURTTAŞA

Bütçe verilerine göre, 2020-2025 döneminde cezaevi inşaatları yatırımları için Adalet Bakanlığı’na toplam 6 milyar 851 milyon 913 bin TL’lik kaynak gönderildi. Cezaevleri için yatırım ödeneği, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2021: 1 milyar 628 milyon TL

• 2022: 1 milyar 325 milyon 700 bin TL

• 2023: 1 milyar 99 milyon 700 bin TL

• 2024: 250 milyon 7 bin TL

• 2025: 1 milyar 213 milyon 506 bin TL