Cezaevi sağlıkçıları tükenme noktasında
Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Aile Hekimliği Cezaevi Komisyonu'nun hazırladığı rapora göre, Türkiye’de cezaevlerinde görev yapan yaklaşık 400 aile hekimi, hemşire ve ebe ağır riskli koşullarda çalışmasına rağmen ciddi hak kayıpları yaşıyor. AHASEN, cezaevlerindeki sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği için acil yasal düzenleme çağrısı yaptı. Yaşanan sorunlardan bazıları şöyle özetlendi:
- Yıpranma payı mutlaka geriye dönük tanınmalı.
- Cezaevlerinde tarama yapmak teknik olarak mümkün değil, negatif performans kaldırılmalı.
- Cezaevinde çalışacak sağlık memuru bulmak zor, istihdam kolaylaştırılmalı, kamu dışı personel alımları açılmalı.
- Görev tanımı belirsiz, sürekli anlaşmazlık çıkıyor. Resmi bir görev paylaşımı yapılmalı.
- Aşı ve GGK (gizli kan testi) kiti gibi laboratuvar malzemelerinin cezaevlerine ulaşmasında sık sık sorun yaşanıyor. Lojistik ilçe sağlık müdürlükleri tarafından düzenli sağlanmalı.
- Uzman doktorlar cezaevine aylık periyotlarla gelerek yerinde hizmet vermeli.
- Kampüs tipi cezaevlerinde ambulans ve ring araçları yetersiz, sevkler gecikiyor, düzenleme yapılmalı. Revirlerin fiziki şartları iyileştirilmeli.