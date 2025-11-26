Cezaevi sağlıkçıları tükenme noktasında

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Aile Hekimliği Cezaevi Komisyonu'nun hazırladığı rapora göre, Türkiye’de cezaevlerinde görev yapan yaklaşık 400 aile hekimi, hemşire ve ebe ağır riskli koşullarda çalışmasına rağmen ciddi hak kayıpları yaşıyor. AHASEN, cezaevlerindeki sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği için acil yasal düzenleme çağrısı yaptı. Yaşanan sorunlardan bazıları şöyle özetlendi: