Cezaevi yılbaşı açık görüşü ne zaman? 2024 Cezaevi yılbaşı açık görüş tarihleri

Cezaevi yılbaşı açık görüş tarihleri | Cezaevi açık görüş ne zaman sorusu yılbaşına yaklaşılmasıyla birlikte cezaevinde hükümlü ya da tutuklu yakını olan yurttaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların belirlenen tarihlerde ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlanacağını ifade etmesiyle 2024 Cezaevi yılbaşı açık görüş tarihleri belli oldu. Cezaevi yılbaşı açık görüş tarihleri hakkında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de tarihleri resmi internet sitesinde yayınladı. Peki, Cezaevi yılbaşı açık görüşü ne zaman? İşte 2024 Cezaevi yılbaşı açık görüş tarihleri!

2024 CEZAEVİ YILBAŞI AÇIK GÖRÜŞ TARİHLERİ

Cezaevleri yılbaşı açık görüş tarihleri açıklandı. Cezaevinde hükümlü ve tutuklu yakınları bulunanlar yılbaşı öncesinde 23-29 Aralık tarihleri arasında açık görüşe katılabilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yılbaşı açık görüş tarihlerini şu sözlerle duyurdu:

"Adalet Bakanlığı olarak, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız. Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIK GÖRÜŞ AÇIKLAMASI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yılbaşı öncesi açık görüş kararına dair açıklamada bulundu.

Açıklamada şu şekilde:

Bilindiği üzere, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in İkinci Bölüm “Bayramlarda ve Özel Günlerde Açık Görüş” alt başlıklı 15 inci maddesi gereğince kapalı ceza infaz kurumlarında açık görüş izni verilmektedir.Gerek hükümlü ve tutuklular, gerekse kurum personelimizin önceden planlama yapmalarını kolaylaştırmak ve hak kayıplarının asgari düzeye indirilmesi amacıyla açık görüş izni verilecek bayram ve özel günler ile ziyaret günlerinin önceden açıklanması uygun görülmüştür.



Bu kapsamda;



2024 yılı içerisinde Yılbaşı münasebetiyle aşağıdaki esaslar çerçevesinde ve Ek'li listede belirtilen günlerde açık görüş yaptırılacaktır.