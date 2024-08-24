Cezaevinde 12 Eylül uygulaması

Haber Merkezi

Erzincan L Tipi Cezaevi’ndeki oğlunun açık görüşüne giden Muzaffer İşnaz, gardiyanların “Türkçe konuş” dayatmasına maruz kaldıklarını belirtti. Cezaevlerinde siyasi mahpuslara dönük hak ihlalleri ve baskılar her geçen gün artarak devam ediyor.

Erzincan L Tipi Kapalı Cezaevi de keyfi uygulama ve hak ihlalleriyle gündemde. Daha önce mahpuslara yönelik çıplak arama ve ayakta sayım dayatmasının yapıldığı cezaevinde, bu kez de yapılan açık görüşte ailelere, "Türkçe konuş" dayatmasında bulunuldu

2015 yılında Van’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Nihat İşnaz’ın açık görüşüne giden ailesine, “Türkçe konuş” dayatmasında bulunulduğu öğrenildi. Görüşe giden diğer ailelerinde aynı dayatmaya maruz kaldığı belirtilirken, tutsakların ise buna tepki gösterdiği aktarıldı. Baba Muzaffer İşnaz, Temmuz ayında yaptıkları açık görüş ziyareti sırasında gardiyanların kendilerine “Türkçe konuşun” diye ikazda bulunduğunu ifade etti.