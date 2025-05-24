Cezaevinde 2 tutukluya bir yatak!

Haber Merkezi

Ülkedeki cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri sürüyor. Tutuklu Aileleriyle Yardımlaşma Derneği (TUAY-DER), Diyarbakır Barosu, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) ile İnsan Hakları Derneği (İHD), Diyarbakır, Elazığ, Erzincan ve Erzurum’da bulunan cezaevlerine dair hazırladığı raporu açıkladı. ÖHD Diyarbakır Şubesi'nde açıklanan rapor, ocak ve şubat aylarında yapılan cezaevi ziyaretlerinde tespit edilen hak ihlallerini kapsadı.

Raporda, tutukluların revir ve hastaneye sevk taleplerinin geciktirildiği, hasta tutukluların devam eden tedavilerinde aksaklıklar yaşandığı, tutukluların saatlerce ring araçlarında bekletildiği, çift kelepçe uygulandığı, doktor muayenesinde de jandarma personelinin dışarı çıkarılmadığı aktarıldı.

Sosyal etkinliklerin "güvenlik" iddiasıyla kısıtlandığına dikkati çekilen raporda, tutukluların ailelerinden uzak cezaevlerine sevk edildiği, sevk edilenlerin eşyalarının alınmasına izin verilmediği kaydedildi. Ayrıca sevk talebi olan tutuklulara da aylar sonra dönüş yapıldığı belirtildi.

Raporda bazı cezaevlerinde 2 tutuklunun bir ranzada yattığı aktarıldı. Raporda aynı zamanda 3 kişilik odada 1 kişiye yetecek kadar yemek verildiği, yemeklerde hijyen kurallarına uyulmadığı, suyun yetersiz olduğu, tutukluların çıplak aramaya maruz kaldığı ve bunu kabul etmeyenlerin ise işkence ve kötü muameleye maruz kaldığına dikkat çekildi.