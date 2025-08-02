Cezaevinde 5 tutuklu adli koğuşa yerleştirildi

Haber Merkezi

Samsun Kavak S Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 5 tutuklunun adli koğuşa konulduğu iddia edildi. MA’nın haberine göre, tutsak yakını Şervan Yılmaz, abisi ve diğer tutsakların adli tutuklular tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.

Yılmaz, ağabeyi ile telefon görüşmesi yaptıklarını, kendisine adli tutukluların koğuşunda tehdit altında olduklarını can güvenliklerinin olmadığını aktardığını söyledi.

Yılmaz şöyle konuştu: “Abim uzun zamandır şiddete maruz kalıyor. 3 ay önce çıplak aramayı kabul etmediği için 15 gardiyan tarafından darbedildi, sırf yerinden kalkmadığı için 1 ay hücre cezası aldı. Her gün koğuşlar basılıyor, tutsaklara baskı uygulanıyor. İki gündür abim ve 4 arkadaşı adli tutukluların bulunduğu koğuşlara dağıtılmış. Adli mahkûmlar siyasi tutsakları darp girişiminde bulunuyor ve sürekli baskı altına almaya çalışıyor. Bu konuda insan hakları örgütleri ve siyasilerin acil girişimde bulunmasını istiyorum."