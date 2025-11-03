Cezaevinde 8 yılı geride bırakan Osman Kavala'dan mesaj

Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, cezaevinde 8'inci yılını geride bıraktı.

Cezaevinde geçirdiği 8'inci yıla ilişkin yazılı açıklama yapan Kavala, "Bu ayın sonunda Silivri’de ikametimin sekizinci yılı tamamlanmış oldu. 2020 yılında ilk Gezi davası beraatle sonuçlanmıştı. Beraat kararında, 2019 yılındaki AİHM kararında olduğu gibi, beni herhangi bir suçla ilişkilendiren bulgu olmadığı ayrıntılı biçimde açıklanmıştı. Ancak beraat kararı bozuldu, iki yıl sonra da yeni bir delil ortaya konulmamasına rağmen, yargıçlar ‘vicdani kanaatlerine göre’ karar verdiklerini ifade ederek beni hayat boyu hapis cezasına, benimle birlikte yargılanan diğer sivil toplum aktivistlerini de on sekizer yıl hapis cezasına çarptırdılar" ifadelerini kullandı.

"İlk Gezi davasının beraatle sonuçlanmasından beraat kararları bozulup mahkûmiyet kararları verilene kadar geçen iki yıllık sürede tutukluluğum casusluk suçlaması temelinde sürdürüldü" diyen Kavala, şöyle devam etti: "Ceza kanunumuzdaki bu suçun konusu olan devletin gizli bilgilerini nereden ve nasıl elde ettiğim belirtilmeden ve bu bilgilerin ne olduklarına dair hiçbir açıklama yapılmadan yasadaki tanımların dışında bir suç kurgulandı. Gezi davasından mahkûmiyet kararı verilince bu lekeleyici suçlama düşürüldü."

Kavala, son olarak şunları söyledi: "Cezaevinde dokuzuncu yılıma girerken temel hukuk kurallarına riayet eden, insan haklarına ve insan haysiyetine saygı gösteren anlayışın ülkemizde de egemen olacağına inanmaya devam ediyorum.”