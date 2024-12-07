Cezaevinde ‘çıplak arama’ dayatması

Haber Merkezi

Marmara Cezaevi’ne götürülen Abdullah Adli, Baver Coşkun ve Berdan Kurt, ‘‘çıplak aramaya’’ ve şiddete maruz kaldıklarını belirtti.

MA’nın haberine göre, Adli, gözaltı ve tutukluluk sürecinde de ‘‘çıplak arama’’ dayatmasına maruz kaldığını aktardı. Adli, gözaltında tutulduğu İl Emniyet Müdürlüğü’nde yaşananlara işaret ederek, ‘‘Zorla çıplak arama yapıldı. İstanbul Adliyesi’ne götürülürken fiziki şiddet uygulandı’’ dedi. Baver Coşkun da Metris Cezaevi’nde ‘‘çıplak aramaya’’ maruz kaldığını ifade etti.