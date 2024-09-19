Cezaevinde doğum Meclis gündeminde

Haber Merkezi

EMEP ve DEM Parti Milletvekilleri verdikleri ortak yazılı soru önergesi ile 18 yaşının altında 9 aylık hamileyken tutuklanan Suriyeli kız çocuğunu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sordular.

Emek Partisi (EMEP) Antep Milletvekili Sevda Karaca ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın verdikleri ortak soru önergesinde, Antep’te 9 aylık hamile olan ve 18 yaşının altında Suriyeli bir kız çocuğunun, Ağustos 2024’te hakkında başlatılan “terör örgütü üyeliği” soruşturması kapsamında evine yapılan baskınla gözaltına alınarak ardından tutuklandığını hatırlattı.

Önergede, cezaevinde benzer suçtan başka tutuklu ve hükümlü bulunmaması nedeniyle çocuğun tek kişilik koğuşta tutulduğunu ve geçtiğimiz günlerde doğum yaptığını belirttiler. Suç isnadı tarihinde çocuğun henüz 15 yaşında olması, 18 yaşını henüz doldurması, yeni doğum yapmış olması gibi sebeplerle çocuğun ve bebeğinin özel sağlık ihtiyaçlarının gözetilmesi gerektiğinin altını çizen milletvekilleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a "Kız çocuğunun salıverilmemesinin, yapılan başvuruların reddedilmesinin gerekçesi nedir?" diye sordu.