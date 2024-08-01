Cezaevinde gıda zehirlenmesi: Bir hükümlü hayatını kaybetti

Denizli'de 22 Temmuz'da Kocabaş D tipi, T tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan çok sayıda tutuklu ve hükümlü ile infaz koruma memuru yedikleri akşam yemeğinden dolayı zehirlendi. Zehirlenme nedeniyle 2. kez hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki Mehmet Sorkun hayatını kaybetti. Mahkumun kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Denizli’de geçtiğimiz günlerde cezaevinde yaşanan zehirlenme olaylarının ardından rahatsızlanarak 2. kez hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki mahkum tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli’de 22 Temmuz Pazartesi günü Denizli Kocabaş D tipi, T tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan çok sayıda tutuklu ve hükümlü ile infaz koruma memuru yedikleri akşam yemeğinden dolayı zehirlendi.

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Memurlarda ve mahkumlarda görülen kusma, ishal, mide bulantısı şikayetleri üzerine cezaevine sahra hastanesi kuruldu.

Durumu ağır olan mahkumlar ise ambulanslarla kentte çeşitli hastanelere sevk edildi. Cezaevinde tutuklu bulunan ve zehirlenme şikayetleri ile revire götürülen Mehmet Sorkun’un (57), tedavisi cezaevinde tamamlandı.

Olayın ardından 30 Temmuz Salı günü Sorkun, tekrar rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri bulunduğu öğrenilen Sorkun, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Burada tedavi altına alınan Sorkun, dün ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sorkun’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Sorkun’un zehirlenmeden kaynaklı mı yoksa başka bir nedenden dolayı mı hayatını kaybettiğinin otopsinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.