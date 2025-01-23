Cezaevinde ihlallerin sonu gelmiyor

HABER MERKEZİ

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Marmara Bölgesi’ndeki cezaevlerinde Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yaşanan ihlal raporunu, Beyoğlu’nda bulunan dernekte düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı

Raporu, İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri ile İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu üyesi Meral Nergis Şahin açıkladı. Açıklanan rapora göre, 5 kadın, 43’ü erkek ve 9’u adli tutuklu, 39’u siyasi tutuklu olmak üzere 16 cezaevinden 48 ihlal başvurusu yapıldı. Raporda, başvuru ve basın taramaları üzerinden 1572 ihlal saptandığının tespit edildiği kaydedildi.

İhlallerin işkence, darp, kötü muamele, onur kırıcı davranış, sağlık hakkına yönelik ihlaller, yeterli ve sağlıklı beslenme ve temiz suya erişim hakkı ihlali, öz bakım ihtiyaçlarının karşılanmaması şeklinde olduğu vurgulandı. Aynı zamanda yaşam hakkına yönelik 3; işkence, darp, kötü muamele, onur kırıcı davranışa yönelik 457, sağlık hakkına yönelik 142, iletişim hakkı ihlalleri/tecrit yönelik 245 ihlalin yaşandığı belirtildi. 2 Ekim 2024 İstanbul Metris R Tipi Cezaevi’nde ağır hasta tutsak Abdülkadir Kuday’ın, 5 Ekim 2024 Balıkesir Bandırma Açık Cezaevi’nde tutsak İbrahim Hakkı Savaşeri’nin de yaşamını yitirdiği vurgulandı.

Raporun sonuç bölümünde ise şu ifadeler yer adı:

“Hapishanelerdeki sorunların, ihlallerin ve keyfi uygulamaların çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Giderek yaygınlaşan ve kalıcı hale dönüştürülen tecrit, tedavi ve sağlığa erişimde yaşanan sorunlar, infazda eşitsizlikler, işkence, kötü muamele, keyfi yasak ve uygulamalar, adalete erişimde yaşanan sorunlar yanında; ekonomik kriz ile artan mahpus yoksulluğunun yol açtığı sorunlar, mahpusların zorla ve angarya koşullarında çalıştırılması gibi pek çok sorun acil çözüm beklemektedir.”