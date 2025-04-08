Cezaevinde ihmal ölüm getirdi

Hipertansiyon hastası olan İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın cezaevinde yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmemesi kamuoyunda tepkilere yol açarken, benzer bir ihmalle gündeme gelen bir başka vaka daha yaşandı.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde yaşayan yüzde 1 işitme engelli ve KOAH hastası 65 yaşındaki Kadir Coşkun, karıştığı trafik kazası nedeniyle aldığı 5 buçuk aylık hapis cezası alması üzerine 12 Mart 2025’te Ödemiş Kaymakçı T Tipi Açık Cezaevi’ne sevk edildi. Oğlu Tolga Coşkun’un iddiasına göre, 31 Mart’ta bayram iznine çıkacağı gün yürüyemez halde olan baba Coşkun, sağlık hizmeti verilmediği için hayatını kaybetti.

Oğlu Tolga Coşkun, bir hafta önce cezaevinde görüştüklerinde babasının sağlıklı olduğuna dikkat çekti. Ancak sadece 9 gün sonra, bayram izni için cezaevine gittiklerinde babalarının kalbi durmuş şekilde kendilerine teslim edildiğini aktardı. Tolga Coşkun, “Trafik kazası nedeniyle açık cezaevine giren babam 20’nci gününde yaşamını yitirdi. Bir hafta önce görüştüğümüzde gayet iyiydi. Mahkûm arkadaşları tarafından arandığımızda babamın kötüleştiği söylendi. Cezaevinde doktor yoktu. Durumunun kötüleştiği sırada hiçbir müdahale yapılmamış” dedi.

Kadir Coşkun

‘AMBULANS BİLE GELMEDİ’

Tolga Coşkun, bayram izni nedeniyle babasını cezaevinden almaya gittiklerinde kalbinin durmuş olduğunu söyledi. Coşkun, babası için ambulans çağrılmadığını, bu nedenle şahsi araçla hastaneye yetiştirildiğini belirtti. Coşkun, “47 dakika kalp masajı yapıldı ama kurtarılamadı. Cezaevi içinde ihmal var. Jandarma, nöbetçi savcıya gidilmesi gerektiğini söyledi. Savcı, ‘Cinayet yoksa görüşülmez’ dedi. Oysa babam can çekişiyordu” diye konuştu.

Coşkun ailesi, cezaevinde doktor bulunmaması, ilk müdahalenin yapılmaması ve ambulans tahsis edilmemesi nedeniyle yaşanan ihmal sonucu Kadir Coşkun’un yaşamını yitirdiğine dikkat çekti. Aile, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

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KALP KRİZİNE TANSİYON DEDİ

İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi’nde tutulan ağır hasta tutulu Soydan Akay’ın sağlık durumu her geçen gün ağırlaşıyor. MA’nın haberine göre tahliyesi 4’üncü kez ertelenen ağır hasta tutuklu Soydan Akay’ın kalp krizi geçirmesine rağmen cezaevi hastanesinden “tansiyonun yükseldi” denilerek koğuşa gönderildiği belirtildi.

Akay’ın ailesi oğullarının durumunu öğrenmesi üzerine evrakları bir başka doktora gösterdi. Doktorlar, Akay’ın kalp krizi geçirdiğini belirtti.