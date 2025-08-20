Cezaevinde ihmal zinciri ölüm getirdi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi, 3 Mart’ta tutuklanan ve Buca Kırıklar 2 No’lu F Tipi Cezaevi’ne gönderildikten kısa süre sonra sağlık durumu hızla kötüleşen hasta tutuklu Ünal Kaymak’ın cezaevi koşulları ve tedavi eksiklikleri nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Dernek binasında yapılan açıklamada konuşan Kaymak’ın eşi Ekim Kaymak, cezaevindeki kötü koşullar ve tedavi eksikliklerinin, Kaymak’ın ölümüne sebep olan ihmaller zincirine yol açtığı belirtti. Kaymak, sürecin sorumlularının hesap vermesini istedi.

Kaymak, “Eşim hiçbir somut delil olmadan, yalnızca yalancı bir itirafçının ifadeleriyle tutuklandı. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre tutuklama kararı verilebilmesi için somut deliller gerekmektedir, fakat eşim hakkında buna dair hiçbir delil yoktu. Bu, açık bir hukuksuzluktur” dedi.

“Buca Kırıklar 2 No’lu F Tipi Cezaevine girdikten kısa bir süre sonra, kötü koşullar ve yaşadığı stres nedeniyle sağlığı hızla bozuldu” diye belirten Kaymak, eşinin defalarca dilekçe verdiğini, revire çıkarıldığını ancak fiziksel muayene ve tahlil yapılmadığını söyledi. Eşine ilaçlarının günler sonra verildiğine dikkat çeken Kaymak, “52 gün boyunca hastaneye sevki yapılmadı. Nihayetinde, Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiğinde, ‘hemoroit’ teşhisi kondu ama bu yanlış bir teşhisti. Basit tetkiklerle eşimin kolon kanseri olduğu ya da başka sağlık sorunları olduğu anlaşılabilirdi, fakat yapılmadı. Tahliye edildiğinde eşim, yaklaşık 12 kilo kaybetmiş, gözleri sararmış, karnı şişmiş bir haldeydi. 4. evre kolon kanseri olduğunu öğrendik. Ancak, tedaviye başlayamadan, kanser karaciğerine sıçramış ve karaciğerindeki kitleler büyümüştü. Eşim, 23 Temmuz’da hayatını kaybetti.”

∗∗∗

ÖLÜMÜNDEN SONRA İADE

Tarım Orkam-Sen, geçtiğimiz ay hasta tutuklu Ünal Kaymak’ın vefatının ardından bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, Bergama Tarım İlçe Müdürlüğü’nde görevli olan ve hakkındaki soruşturma nedeniyle tutuklanıp açığa alınan Ünal Kaymak’ın kansere yakalanarak hayatını kaybettiği belirtilmişti. Sendikadan yapılan açıklamada, Kaymak’ın ölümünden sadece bir gün sonra, İlçe Müdürlüğü tarafından göreve iade edilmişti.