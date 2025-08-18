Cezaevinde işkence iddiası

HABER MERKEZİ

Ankara’da bulunan Sincan 2 No’lu L Tipi Cezaevi’nde tutulan Mehmet Dayangaç’ın babası Lezgin Dayangaç, oğlunun sürekli baskı ve şiddete maruz kaldığını iddia ederek yetkililere cezaevinde incelemelerde bulunması çağrısı yaptı.

MA’nın haberine göre cezaevi yönetiminin “koğuş aramaları” adı altında tutsaklara psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını belirten baba Dayangaç, oğlunun kendilerini telefonla arayarak yaşadıklarını aktardığını belirtti.

Dayangaç, “Sürekli gardiyanların hakaretlerine maruz kalıyorlar. Keyfi şekilde darp ediliyorlar. Oğlum dört duvar arasında bunun yanında da hakaret ve işkenceye uğruyor. Sürekli darp edilmesi, hakaret ve psikolojik baskı altında tutulması kabul edilemez. Bu uygulamalar işkencedir. Çocuklarımızın yaşadığı bu sıkıntının çözülmesini istiyoruz” dedi.