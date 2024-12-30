‘‘Cezaevinde kalamaz’’ raporu yok sayıldı

Haber Merkezi

Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan hasta tutsak Burhan Adsız, 4 gün önce durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Adsız’ın 26 Aralık'ta Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Karaciğer sirozu hastası olan ve Adsız 17 Aralık 2015 tarihinde Sağlık Kurulu tarafından verilen "cezaevinde kalamaz" raporunun ardından tahliye olmuştu. 2023 yılında cezasının onanması üzerine yeniden tutuklanan Adsız’ın hastalığı cezaevinde tekrardan nüksetti.

MA’nın haberine göre Adsız’ın durumu yeniden kötüleşti. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından 2 Ocak 2024'te hazırlanan yeni raporda, "Araştırma sonucunda Adsız'ın cezaevinde kalamayacağına dair bir bilgi elde edilemediği" belirtildi.