Cezaevinde kalp krizi geçiren İBB yöneticisinin ailesine üç gün sonra haber verdiler!

“Terör örgütüne finansman sağlama” suçlamasıyla 14 Mart 2025’te tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yöneticisi Kalender Özdemir’in, 22 Ağustos’ta tutulduğu Silivri Cezaevi’nde kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Daha önce Ataşehir Belediyesi’nde başkan yardımcısı olarak da görev yapan Özdemir’in ailesine üç gün sonra, dün (25 Ağustos Pazartesi) akşam saatlerinde haber verildi.

"BUNUN ADI ZALİMLİKTİR”

Ailesi ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Kalender’in tedavi gördüğü Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Hastalıkları Hastanesi'ne gitti.

Yoğun bakıma alınan ve anjiyo yapılıp stent takılan Kalender Özdemir’in eşi CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hülya Özdemir BirGün’e yaptığı açıklamada, “Eşim Kalender Özdemir’in bilinç açık. Bize hastaneye kaldırıldıktan üç gün sonra haber verdiler. Dün akşam 17.00’da Silivri Cezaevi’nde aradılar ve hemen hastaneye gittik. Bunun adı zalimliktir” dedi.