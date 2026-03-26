Cezaevinde "kimlik kartı" dayatması: En temel hakları gasp ediliyor

Haber Merkezi

İzmir’deki Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Tuğçenur Özbay, cezaevi yönetiminin “tutuklu kimlik kartı” uygulamasını kabul etmeyen tutsakların en temel haklarının engellenmesi nedeniyle 56 gündür açlık grevinde. “Tutuklu kimlik kartı” uygulamasını kabul etmeyen tutukluların açık ve kapalı görüşe çıkarılmadığı, telefon haklarının engellendiği ileri sürüldü.

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği’nden (TAYAD) ve Özbay’ın vasisi Emir Karakum, avukatların görüşe gittiklerinde müvekkilleri ile görüştürülmediğine, tutsakların hastaneye dahi sevk edilmediğine dikkat çekti.

SİYASİ KİMLİKLERE SALDIRI

Özbay’ın “tutuklu kimlik kartı” uygulamasının kaldırılması talebiyle başta Adalet Bakanlığı olmak üzere birçok kuruma dilekçe gönderdiğini ifade eden Karakum, “Hâlâ bir yanıt alabilmiş değil. Tuğçenur Özbay, siyasi bir tutsak ve bu uygulamanın siyasi kimliklerine saldırı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Uygulamanın güvenlik gerekçesi adı altında yapıldığını ifade eden Karakum, “Bunun doğru olmadığını biliyoruz. Çünkü mahkeme veya SEGBİS ya da milletvekili görüşü olduğunda ‘tutsak kimlik kartı’ dayatması yapılmıyor. Açıkçası bu keyfi kararı dayatanların açık açık tutsakların onurlarını kırmak için ahlaki olmayan yöntemlere başvurduk demesini beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

KIYAFETLER GERİ GÖNDERİLİYOR

Şakran’ın uygulama için pilot ilçe seçildiğini belirten Karakum, ilçedeki diğer cezaevlerinde ‘tutuklu kimlik kartı’nın denendiği ancak infaz hâkimliği kararıyla uygulanmadığını vurguladı. Karakum, “Şu an Özbay’ın koğuş arkadaşı Güzin Tolga ve başka bir koğuşta kalan Zuhal Sürücü’nün de tutsak kimlik kartı dayatması nedeniyle en temel hakları gasp edilmektedir” diye konuştu.

Karakum, 3 aydır Özbay’a gönderdiği kitap ve kıyafetlerin “Tuğçenur Özbay haspishanede tanınmıyor” denilerek geri gönderildiğine dikkat çekti.