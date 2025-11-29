Cezaevinde merdivenden inerken düşüp kriz geçirdi

Prof. Dr. Ayten Erdoğan, Türkiye’nin en önemli çocuk psikiyatristlerinden.

21 Kasım 2025 günü Özel Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde çalışan Prof. Dr. Ayten Erdoğan, sekreteri, eczane sahibi ile kalfası ve ilaç mümessillerinin arasında olduğu 6 kişi sahte reçete ve usulsüzlük iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Savcılık açıklamasında Erdoğan nitelikli dolandırıcılıkla suçlanmış ve 112 milyon TL kamu zararına neden olduğu iddia edilmişti.



Oysa…

Kamu zararı 112 milyon TL değil, 112 bin TL’ydi. Tam 5 yıl önce, 2020 yılında hazırlanan bir SGK müfettişi raporu raftan indirilerek operasyon yapılmıştı. Bu raporun ardından 112 bin TL olduğu iddia edilen kamu zararını Prof. Dr. Ayten Erdoğan SGK’ye ödemişti.

VİCDANLI OLMAK SUÇ MU?

112 milyon TL’lik ilaç vurgununda kamyonlar dolusu ilaç olması gerekirken SGK müfettişinin raporunda ve Prof. Erdoğan’ın sorgusunda sadece birkaç kutu ilaçtan bahsedildi. 5 yıl önce doktorun odasına gizli kamera yerleştirilen ve tüm telefonların dinlendiği soruşturmada memleketten fıstık getiren eczane kalfasına yapılan ödeme, şeker hastası olması nedeniyle satın aldığı ilaçlar, kahvaltı için sekretere verilen para bile dosyaya konuldu. Eczane kalfasına gönderdiği 275 TL, 96 TL ifadede soruldu.

Müfettiş incelemesinde ifadeleri alınan hastaların büyük çoğunluğu Erdoğan’ın ilacı erken biten çocuklarına ilaç temin ettiğini ifade etmişti. Aksini söyleyenler ise ya hastalığı olan ya da çocuklarla ilgilenmeyen ebeveynlerdi. Erdoğan da ifadesinde hasta çocukların bu ilaçları bir gün bile almasa kendilerine ve çevrelerine zarar vereceğini anlatmıştı.



Kamu zararı olarak sunulan ana suçlama ise; Ayten Erdoğan’ın Özel Balıklı Rum Hastanesi’nde muayene kaydı açılmayan hastalara reçete yazmasıydı. Erdoğan ifadesinde şöyle dedi: “İlaç raporu olan hastalara yüksek olan özel muayene ücreti ödenmeleri kaydıyla ilaç yazımına izin veriliyordu. Buna karşıydım. Yoksul aileler, 8 bin TL muayene parasını ödeyemiyor, çocuklarına ilaç almıyordu. Başhekime sadece 15 TL SGK payını alarak ilaç yazmamız gerektiğini söyledim. Bana ‘Hastanenin kar etmesi lazım’ dedi. İlaçların tamamı hasta çocuklara yazılmıştı. Amacın çocukların ilaçsız kalmamasıdır.”

Ağır şeker hastası olan 63 yaşındaki Prof. Dr. Erdoğan 3 gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün nezarethanesinde tutuldu. İfadesinde kendisinin şeker hastalığı nedeniyle kullandığı ilaçların ödemesi bile sorulmuştu. Oysa nezarethanedeyken bile bu ilaçların raporunu sunmuştu ve buzdolabında tutulan bu ilaçlar günde üç kez kendisine verilmişti. Prof. Erdoğan sorgusunda “Hepsi benim kullandığım ilaçlardır. Bu durum sağlık sistemine bakıldığında anlaşılacaktır. Bu kadar ağır hastalıkları olan bir hastanın ilaçları neden aldığını sorgulanmasını utanç verici buluyorum” dedi.

İLAÇLARI VERİLMEDİ

Erdoğan, 24 Kasım 2025 günü tutuklandı ve Silivri Kadın Cezaevi’ne konuldu. 48 kişilik koğuşta kalıyordu.

Prof. Dr. Ayten Erdoğan, şeker hastalığına karşı günde 3 kez kullanması gereken ilaçların kendisine verilmesi için defalarca başvurdu ancak bu ilaç 4 gündür temin edilmedi. İzinlerin beklendiği söylendi. Dün gece saat 04.00 sıralarında koğuştaki merdivenden inmeye çalışan Ayten Erdoğan düştü ve yaralandı. Hastaneye gitmek istemedi, yatağına döndü. İki saat sonra koridora çıkarak yardım istedi. Kasılma halinde kriz geçiriyordu. Koğuştaki kadınların kucağında kapıya kadar götürüldü ve tekerlekli sandalyeye konuldu. Cezaevi yerleşkesindeki hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Ayten Erdoğan kısa tedavinin ardından yeniden koğuşa götürüldü.