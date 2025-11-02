Cezaevinde ölü bulunan Özer'in soruşturmasıyla ilgili yeni iddia: Ölüm şeklini anlatan notlar bulundu

Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hücresinde asılı bulunan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in koğuşunda, kendisine ait olduğu belirtilen ve ölüm şeklini anlatan notlar bulunduğu bildirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili başlattığı soruşturmada edinilen bilgiye göre, Faruk Fatih Özer en az 1 en fazla 3 kişinin kaldığı cezaevindeki koğuşunda tek kalıyordu. Cezaevinde 20:00 ve 08:00 saatleri arasında yapılan sayımların yanı sıra tek kişilik koğuşta kalanlar da ara ara infaz koruma memurları tarafından kontrol ediliyordu.

“ŞUBAT’TA ÇIKACAĞIM” DEMİŞ

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Özer’in ölümünden önceki akşam 20:00’de sayım için odasına gelen infaz koruma memurlarına, “Şubat ayında çıkacağım” dediği öne sürüldü.

Özer’in 00:00 sıralarında oda kapısından kendisini kontrole gelen memurlara televizyon izleyip yatacağını söylediği, sabah 05:30 civarında ise infaz koruma memurlarının ortak alan güvenlik kamerasından baktıklarında televizyon ışığının söndüğününün görüldüğü aktarıldı. Asıl sayım saati 08:00’de koğuşa giren memurların, Özer’i havlu ve çarşafla banyoda asılı halde bulduğu ve öldüğünün tespit edildiği belirtildi.

“İPİ BOYNUNA GEÇİR” YAZILI NOT BULUNDU

Özer, ilk incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken koğuşta yapılan incelemelerde bazı notlar bulunduğu iddia edildi. Notlarda “Tabureyi koy, ipi sıkıca boynuna geçir” şeklinde ölüm şeklini anlatan yazıların olduğu öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Thodex isimli kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilmişti.

Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, dün (1 Kasım Cumartesi) sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kişilik hücresindeki banyoda asılı bulunmuştu.