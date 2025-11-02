Cezaevinde ölü bulunan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, toprağa verildi

Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hücresinde asılı bulunan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, toprağa verildi.

Otopsi işlemlerinin tamamlanması sonrası yakınları tarafından teslim alınan Faruk Fatih Özer’in cenazesi, Kocaeli’nin Darıca ilçesine getirildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Murat Balcı Camisi’nde cenaze töreninin ardından Faruk Fatih Özer, Nene Hatun Mezarlığı’nda toprağa verildi.

HAKKINDA 11 BİN 190 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İSTENİYORDU

Thodex isimli kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilmişti.

Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, dün (1 Kasım Cumartesi) sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kişilik hücresindeki banyoda asılı bulunmuştu.

Görevlilerin yaptığı kontrolde Faruk Fatih Özer'in öldüğü belirlenmiş, intihar ettiği üzerinde durulan Özer'in cansız bedeni, cezaevi savcısının yaptığı incelemenin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ndeki morg kısmında bulunan Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.