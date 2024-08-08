Cezaevinde toplu aile fotoğrafına engel

Haber Merkezi

Manavgat S Tipi Kapalı Cezaevi'nde açık görüş sırasında tutsak Tuba Sert'in ailesiyle toplu fotoğraf çektirmesi engellendi.

Antalya Manavgat S Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Tuba Sert'in açık görüşte ailesiyle toplu fotoğraf çekmesine izin verilmedi.

TEHDİT İDDİASI

Sert ailesi fertleri, şunları aktardı: "Sadece tokalaşmamıza izin verdiler. Fotoğraf çekme talebinde bulunduk. O sırada görüşme alanına 3 ila 4 gardiyan gelip bize, 'Bir kişi kalsın, 3 kişi çıksın, tek kişi görüşecek' dediler. Kendilerine bu duruma kendilerinin izin verdiğini belirttiğimizde, 'Allah'a şükür edin, bir daha ömrünüz boyunca dördünüz Tuba'yı bir arada göremezsiniz' diye yanıt verdi. Bu söylemden sonra başgardiyan, cezaevi müdürü ve cezaevi savcısı ile görüşme talebinde bulunduk ancak görüştürmediler. Tuba ile 5'şer dakika ancak tek tek görüşebildik. Fotoğrafta çektirmediler. Bu keyfi uygulamayı kabul etmiyoruz."