Cezaevinde travma geçirdi

İlayda SORKU

İzmir’de 27 Mart’ta Ekrem İmamoğlu protestoları sırasında gözaltına alınan, 28 Mart’ta ise tutuklanan 18 yaşındaki Y.C., Menemen Cezaevi’nde travma geçirdi. Bayram sonrası kaldığı koğuşun değiştirilmesiyle psikolojik durumu ağırlaşan Y.C., geçen hafta yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğine sevk edildi. Annesi, oğlunun çöplerin yanında, kalabalık koğuşlarda kalmak zorunda bırakıldığını söyledi. Avukatı Orçun Atsal ise, suçun niteliği gereği tutukluluğun gereksiz olduğunu belirtti ve gençlerin bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Bayramın ardından oğlunun koğuşunun değiştirildiğini aktaran anne, BirGün’e şunları söyledi: “Zaten 9 gün boyunca bütün çocukları geçici koğuşta tuttular. Uyuşturucudan yakalanan bir sürü insanla aynı koğuşta kaldı çocuklar. Y.C. öyle bir ortamda çok korkmuş ister istemez. 16 kişilik koğuşlarda 32 kişi yatırmışlar. Yatak yok, yerlere yataklar atılmış. Çöplerin yanında yatırılmış çocuklar. Rezillik, nereden tutsak elimizde kalıyor.”

SINAVLARINA GİREMEDİ

Oğlunun koğuşunun değiştirilmesiyle iyice fenalaştığını aktaran anne, “Zaten psikolojik rahatsızlıkları olan bir çocuk. Geçtiğimiz pazartesi günü Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Orada yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğinde yatıyor bir haftadır. Uğraşıyoruz çıkartabilmek için. Hem sağlık raporlarını sunduk, hem hastane rapor verdi. Bekliyoruz” dedi.

Üniversite öğrencisi Y.C.’nin sınavlarına giremediğini vurgulayan anne, şöyle konuştu: “Sınavları başladı bitti bile, biz hala karar bekliyoruz. Zaten yaşı 18, bu çocuklardan provokatör olur mu? Çocuğum salı günü beni aradı telefon hakkında, hüngür hüngür ağlıyor. Daha fazla psikolojisi dayanamamış, hastaneye sevk etmişler çocuğu. En son geçen çarşamba görüşebildim, cuma günü de telefon etti. Çarşamba çok kötüydü, hastaneye yeni gelmişti. Sanırım birazcık doktorların konuşması ve terapinin de etkisiyle Cuma biraz daha iyiydi sesi. Bu çocukların hiçbir günahı yok. Eyleme katılıp ne yapmış bu çocuklar? Öyle bir lanse ediyorlar ki, sanki çocuklar polise saldırmış gibi davranıyorlar. Tam tersi kendileri gelip hiçbir günahı olmayan, 18 yaşındaki çocuğu ensesinden yakalamışlar. Bir de üzerine 8-10 kişi çullanınca. Ne bekliyorsunuz ki? Çocukları mahvettiler.”

TAHLİYE BEKLİYORUZ

Y.C.’nin avukatı Orçun Atsal ise, “Dava İzmir 39’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. İddianamesi hazırlandı, davası açıldı. Mahkemenin iddianameyi kabul veya ret kararını bekliyoruz. O da büyük ihtimalle yakın zamanda çıkacak diye ümit ediyoruz. İddianamenin kabulü kararıyla tahliyesine karar verileceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Y.C.’nin bulunduğu hastanede yüksek güvenlikli adli psikiyatrda kaldığını belirten Atsal, “Şu an durumu iyi. İçeride herhangi bir şiddet veya taciz olayı yaşanmadı. Yaşının küçük olmasından kaynaklı cezaevi koşullarını kaldıramadı. O yüzden psikolojisi biraz kötü oldu ve bu nedenle hastaneye kaldırdı. Biz bir an önce bütün gençlerimizin çıkarılmasını, bırakılmasını, tahliye edilmesini bekliyoruz. Çünkü bu çocuklar ceza alsalar dahi kuvvetle muhtemel cezaevine girmeyecekler bu suçlardan ötürü. Yatarları olmayan suçlardan dolayı şu an tutuklular. Umarım hepsi bir an önce bırakılır” diye konuştu.