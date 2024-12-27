Cezaevinde tutuklulara saatlerce su verilmedi

Haber Merkezi

Erzurum’da bulunan Dumlu 2 No’lu Cezaevi’ndeki tutuklu Ramazan Kaya ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde, cezaevindeki hak ihlallerine dikkat çekerek “Telefon görüşmesinin ardından başıma ne geleceğini bilmiyorum” dedi. MA’nın haberine göre Kaya, su, yemek ve elektriğin kendilerine karşı kullanıldığını belirtti.

Saatlerce tutuklulara su verilmediğini belirten Kaya, “Nedenini sorduğumuzda ise gülerek hakaret ettiler. Bazı gardiyanlar özellikle seçilmiş gibi. Bunların bizlere düşman gibi yaklaşımları söz konusudur. Koğuşlara baskınlar yapıldığında, gardiyanlar herkese saldırıyor ve hakaret ediyor. Cezaevi Müdürü ise siyasi tutsakları provoke etmeye çalışıyor. Ayrıca, su ve elektrik sorununun çözülmesi için çağrı butonuna basıp yardım istememize rağmen, butonun zil sesi kapatılarak, yardım almamız engelleniyor. Hasta tutsakların tedavi hakkı engelleniyor” dedi. Kaya, günlük iki saatlik havalandırma haklarının da keyfi bir şekilde kısıtlandığını söyledi.