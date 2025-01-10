Cezaevinde tutukluya darp iddiası

Haber Merkezi

Diyarbakır 1 No’lu T Tipi Cezaevi’nde 65 yaşındaki tutuklu R.K.’nin gardiyanlar tarafından darp edildiği iddia edildi. MA’nın haberine göre, aile görüntülü arama sırasında, darptan kalan izleri kayıt altına aldı.

Olayın ardından R.K.’nin ailesi Mersin’den gelerek cezaevi yetkilileri ile görüşmek istedi. Aile avukatı da müvekkili R.K. ile görüştükten sonra gardiyanlar hakkında şikâyette bulundu.

Darp edilen R.K.’nin yeğeni Rıdvan Kazan, "Her şey belgeli. Görüntülerle birlikte cezaevi savcısına gelip, şikâyette bulunduk. Kuruma geldiğimizde muhatap bulamadık. Kurum memurları da hakaretvari şekilde konuştu" dedi.