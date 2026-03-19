Cezaevinde tutukluya işkence ve darp!

HTŞ’nin Halep'teki Kürtlere yönelik saldırılarını protesto ettiği için tutuklanan İstanbul Üniversitesi 4 öğrencinin, tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi’nde işkenceye maruz kalmasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu. Darbedilen tutuklulardan Doğukan Mağol’un avukatlarınca yapılan suç duyurusunda, Marmara 6 No’lu L Tipi Cezaevi infaz memurları ile müdürünün “işkence”, “kasten yaralama” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından cezalandırılmaları istenildi.

Olay, 6 Mart 2026 tarihinde Marmara 6 No’lu L Tipi Cezaevi’ndeki tutukluların koğuşlardaki 24 saat kayıt yapan kamera denetim sistemine karşı çıkmaları üzerine yaşandı. Kamera kapatma eylemi yapan Mağol, Emir Sağlam, Hamit Akay ve Yunus Emre Öksüz’e koğuşa giren 30-35 kişilik infaz memuru müdahale etti.

İşkenceye maruz bırakılan tutuklulardan Mağol’un avukatları, müvekkillerinin çıplak ayakla, montsuz-hırkasız bir şekilde soğuk hücrede üç gün tutulduğuna dikkat çekti. Avukatlar, Mağol’un arkadaşlarının bulunduğu koğuşa geçirilmesi ve kameraların kaldırılması talebiyle süresiz dönüşümsüz, diğerlerinin ise süresiz dönüşümlü açlık grevine başladığını belirtti.

TALEPLER KABUL EDİLENE DEK SÜRECEK

Mağol’un avukatlarından Rojhat Tunç, Mağol’un talepler karşılanana dek süresiz açlık grevini sürdüreceğini söyledi. Tunç, “Olay günü tutsaklardan bir tanesi kamera denetimini kabul etmediği için kameranın üstünü örtüyle kapatıyor. Koğuşa gelen infaz memurlarının, kamerayı kapatan tutsağı koğuştan çıkarmak istemesi nedeniyle diğerlerinin direnmesi üzerine bir darp, saldırı ve işkence olayı yaşanıyor” dedi.

Cezaevi yönetiminin, tutukluların kameraların kaldırılması yönündeki talebini kabul etmediğine dikkat çeken Tunç, “Hapishanelerde hukuka aykırı birçok uygulama mevcut. Birçok cezaevinde siyasi tutsaklara yönelik birçok sınırlandırma ve kötü muamele var. Bu noktada seslerini duyurabilmek için büyük oranda açlık grevine başvuruyorlar. Bu direnişlerin kazanımla sonuçlanabilmesi için kamuoyunun, muhalefet güçlerinin hapishanelerde yaşanan hak ihlallerini takip etmesi, açlık grevi direnişlerini gündemine alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.