Cezaevinde yazdığı roman, 'Sakıncalı' denilerek kendisine verilmedi

28 yıldır hapiste olan Resul Kocatürk'e cezaevinde kaleme aldığı "Tımarhanede 22 Gün-Çarmıhtaki Hasta Mahpuslar" adlı kitabı "sakıncalı" diye verilmedi. Karara itiraz etti reddedildi, ret kararına yapılan itiraz da reddedildi.

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) ‘hasta tutsaklar’ listesinde yer alan Resul Kocatürk’e kaleme aldığı kendi kitabı verilmedi. Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Resul Kocatürk’ün mahkemeye yaptığı itiraz da reddedildi.

28 yıldır tutuklu olan Resul Kocatürk cezaevinde “Tımarhanede 22 Gün-Çarmıhtaki Hasta Mahpuslar” adlı bir roman kaleme aldı. Şey Kitap tarafından yayımlanan kitapta hapishanelerde mahpus dramları anlatıldı. Resul Kocatürk 13 Ocak’ta yayımlanan romanında 28 yıllık hapislik sürecinde şahit olduğu hasta tutukluları, cezaevindeki şiddet olaylarını, gözlemlediği ve şahit olduğu durumları kurgulayarak okuyucuya aktardı.

10Haber'den Furkan Karabey'in haberine göre; romanının yayımlanmasının ardından Resul Kocatürk’e kendi kitabı “sakıncalı” denerek verilmedi. Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nün 20 Mart’taki kararında kitabın incelendiği ve altı sayfada sakıncalı ifadeler bulunduğu söylendi.

BERKİN ELVAN İFADELERİ SAKINCALI BULUNDU

Cezaevi müdürlüğünün incelemesine göre kurgu romanda geçen “Devrimci tutsak,” “Başgardiyana çarmıh işkencesinin insanlık dışı bir uygulama olduğunu, insanlık suçu işlediklerini söyledim,” “Hükümet Berkin Elvan dosyasını zamana yayarak karartmak istiyor” ve “PKK tutsağı hevallerle birlikteyim” ifadeleri karalayıcı ve provoke edici bulundu.

Cezaevi müdürleri ve psikoloğunun imzasıyla kitabın Resul Kocatürk’e verilmemesine karar verildi.

Resul Kocatürk kararın ardından Kırıkkale İnfaz Hakimliği’ne itiraz dilekçesi verdi. “2021 yılından itibaren 1. baskısının yapıldığı Ocak 2024 tarihine kadar en az altı defa F Tipi Hapishane Mektup Okuma Komisyonu’nun denetiminden geçti ve her defasında bütün sayfaları ‘görülmüştür’ mührü basılarak onaylandı” diyen Kocatürk yayınevi tarafından gönderilen prova baskısının da “Hapishane Eğitim Birimi” denetiminden geçtiğini belirtti.

Resul Kocatürk’ün itirazını değerlendiren Kırıkkale İnfaz Hakimliği cezaevi müdürlüğünün gerekçelerini “haklı” bularak kitabın sakıncalı olduğuna karar verdi, itirazı reddetti. Kocatürk 15 Nisan’da ret kararı üzerine Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe daha yazdı. Kocatürk defalarca onaydan geçen, prova baskılarının cezaevi denetiminden onay alan kitabının tarafına verilmesi gerektiğini savundu.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Resul Kocatürk’ün kitabının kendisine verilmemesi kararına itirazını ve bunun reddedilmesini de değerlendiren Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti. Kırıkkale İnfaz Hakimliği’nin kararını yerinde bulan mahkeme kitaptaki altı sayfadaki ifadelerin “sakıncalı” olduğu tespitinin doğru olduğunu savundu.

Mahkeme itirazın reddine itirazı da reddederek Resul Kocatürk’ün cezaevinde yazdığı romanı yazarına verilmemesi gerektiğine karar verdi.